Lady Gaga intervistata da Tiziano Ferro: “Ho una vita bellissima ma soffro di depressione e ansia” – il video completo

Una lunga intervista esclusiva, firmata Rtl 102.5, con Tiziano Ferro e Lady Gaga protagonisti. Il cantante di Latina, che vive a Los Angeles, ha incontrato la Germanotta per parlare di Chromatica, sesto disco della popstar qui da noi recensito, e non solo. La scrittura di questo album è stata infatti quasi terapeutica, come confessato da Gaga.

Quando ho iniziato a scrivere non stavo per niente bene, e il mio produttore veniva in cucina e mi diceva ‘coraggio, andiamo a scrivere una canzone’. Io non volevo ma lui insisteva. Sai, sono una ragazza italiana e so come funzionano le cose. Venivamo in questo studio, e iniziavamo a scrivere, in modo diversi. Avevo un’idea, suonavo qualche accordo cantandoci sopra. Il tema di questo album è danzare attraverso il dolore. Me ne sono accorta riascoltandomi. Mi sono reso conta che dentro di noi, anche quando siamo pieni di tristezza, io soffro di depressione, c’è ancora una parte di me che vuole danzare, gioire, che è così grata per tutto quello che ho. È stato terapeutico, ma non è stato solo per me. Sono stata cresciuta come una ragazza italiana cattolica, ho avuto un’infanzia da persona cattolica, ho un rapporto con Dio non necessariamente cattolico, ma il mio rapporto con qualcosa di altro, di divino, mi porta a chiedermi ‘come posso essere d’aiuto agli altri?’. Non sto facendo questo solo per me stessa, ma per il mondo.



“Io credo che Dio sia gentile, perché quando stavo davvero male, pregavo molto, gli chiedevo di mostrarmi la strada, perché è importante che io continui ad andare avanti. Mi è stato mostratto attraverso la mia passione, la mia musica. Quando ho iniziato a lavorare a questo album mi sono sentita guarita“, ha continuato la Germanotta. Un disco che parla di ripresa, ha sottolineato Tiziano, soffermandosi sul tema della salute mentale, tema molto caro alla cantante e da lei trattato nel brano ‘1000 Doves‘.

Vorrei dire alle persone che non c’è stigma, la salute mentale è la realtà, esiste, riguarda tutti noi. Il cervello è il secondo organo per importanza, dopo il cuore. Se qualcuno viene da voi e vi confida un disagio in termini di salute mentale, date peso a quel che vi stanno dicendo. Io ho una vita bellissima ma questo non vuol dire che soffro di depressione, di ansia, di disturbo da stress post-traumatico.

La Germanotta si è poi detta orgogliosa delle sue origini italiane: “Sono felice di poter dire che sono una donna italo-americana. Quando sono in tv, mi piace poter dire che sono grata dei miei antenati, che sono arrivata qui in America dall’Italia, che hanno lavorato così duramente per far studiare i loro figli, per dare una vita migliore ai miei genitori, che a loro volta hanno permesso a me di realizzare sogni e infondere speranze. Sono molto grata di questo spirito italo-americano e di tutto quello che significa. Per cui grazie di essere una parte della mia vita. Ti voglio Bene, baci!”.