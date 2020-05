La seconda traccia “Alice” ricorda il dance-pop alla “Born This Way”, con sintetizzatori sostenuti da giri di batteria fatti a misura di gay club. Poi è la volta di “Stupid Love”, primo singolo estratto il 28 febbraio, e di “Rain On Me”, seconda anticipazione dell’album in collaborazione con Ariana Grande. «Una volta mi è sembrato di piangere così tanto che non mi sarei mai fermata», ha scritto la popstar statunitense sui social per presentare il brano che rappresenta la celebrazione di tutte le lacrime versate e condivise dalle due neo-amiche in un momento di catarsi reciproca.

Le buone intenzioni del concept non vanno ahimè a segno per via del sound spudoratamente Eurodance e del video oggettivamente cheap che finisce per dissolvere sotto una pioggia torrenziale di brutte coreografie ogni barlume di profondità. Decisamente più riuscita la modalità Chromatica Weather Girls. Gaga e Ariana illustrano le condizioni meteo in un video direttamente dalle proprie abitazioni a Los Angeles e Beverly Hills.

“Chromatica II” apre il secondo atto. Meritevole di menzione “Sour Candy”, terzo singolo estratto che vede Gaga collaborare con la formazione sudcoreana delle Blackpink. La traccia numero 10 è il momento migliore del disco. In Italia è ora di pranzo quando il brano appare in rete in barba ai leak, l’hashtag analogo vola sui social e le due fandom italiane reagiscono a colpi di meme euforici.