Le Perle degli omofobi: non serve appartenere alla comunità LGBTQ+ per lottare contro l’omofobia

< 1 minuto di lettura

Le Perle Degli Omofobi aka Erika e Martina: la coppia di ragazze gay che attraverso una pagina Instagram ha squarciato il velo di ipocrisia sull’omofobia.

Mostrando come l’odio verso gli omosessuali sul web e fuori sia una fenomeno consolidato, quotidiano, violento, e come può bastare la foto di un bacio innocente per scatenarlo.

Negli ultimi due anni le ragazze hanno fatto molta strada, continuando il loro progetto e divenendo tra le influencer più seguite del mondo LGBTQ+ sui social, specie dal pubblico giovanile.

In questo video si raccontano come mai hanno fatto: siamo andati nella città dove vivono, Arona, sul Lago Maggiore, e ci siamo fatti trasportare nei loro luoghi, nei loro progetti, nella loro storia, e nei loro sogni. In particolare quello di un happy end da favola.