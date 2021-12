Lea T collabora con Riccardo Tisci per la prossima collezione di Burberry

2 minuti di lettura

Riccardo Tisci, per Burberry, lancia “Friends and Family”, una nuova sfida creativa che prevede la collaborazione, per ogni pre-collezione del marchio inglese da lui diretto, con amici o giovani talenti. La prima ad essere scelta, forse l’amica più intima del creativo, è la top model e ambientalista Lea T.

Ad annunciarlo è lo stesso Riccardo tramite una storia Instagram, dove spiega la nuova sfida che ha deciso di intraprendere.

“Volevo esplorare un’esperienza diversa nel dare vita alle mie collezioni, quindi ho deciso di aprire la mia pre-collezione a una nuova voce creativa ogni stagione, qualcuno di speciale per me, che mi ispira e la cui creatività mi circonda nella mia vita personale”, ha scritto Riccardo Tisci

“Creatività significa libertà, e riguarda l’empatia e la comunicazione con gli altri. È la tua voce, la tua identità, qualcosa dentro di te che vuoi condividere con gli altri. Quindi, ero entusiasta della conversazione che sarebbe avvenuta quando i nostri mondi creativi si sarebbero incontrati e avrebbero visto come la loro interpretazione della mia identità avrebbe preso vita”, ha aggiunto Tisci, in questa meravigliosa nota sulla creatività.

La collaborazione con Lea T prenderà vita la prossima pre-collezione autunno/inverno 2022.

“Le nostre discussioni non sono sempre state amorevoli e premurose. Le nostre anime sono diverse come i nostri corpi. Ma siamo riusciti a costruire insieme l’empatia verso le nostre storie. Sono molto orgogliosa di aver potuto collaborare a questo progetto insieme al mio migliore amico. Grazie Riki per la fiducia che mi hai dato. Ti voglio bene“, ha commentato la modella nel dare l’annuncio sul suo profilo Instagram.

Dalle presentazioni, questa prima collezione sembra abbracciare la natura e il mondo degli animali, tanto caro a Lea T. Ma Riccardo Tisci, riferendosi all’amica, aggiunge “capace di bilanciare senza sforzo feroce femminilità e dolcezza romantica”.

