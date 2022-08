Mahmood e Riccardo Tisci a Mykonos, è nato un amore? Foto e video

2 min. di lettura

È bastato un giro in scooter tra le strade di Mykonos per far esplodere i social. Mahmood e Riccardo Tisci sono una coppia? 29enne cantante il primo, 49enne direttore creativo di Burberry il 2°, da tempo i due si frequentano, con Alessandro che ha addirittura sfilato a Londra per la collezione autunno inverno 2022 di Burberry, lo scorso marzo.

I bene informati parlano di una pura e semplice amicizia, nel frattempo diventata collaborazione artistica, ma i fan di Mahmood hanno presto iniziato a fantasticare, immaginando chissà quale storia d’amore tra il due volte vincitore di Sanremo e l’ex direttore creativo di Givenchy, nato a Taranto e nel 2008 chiamato da Madonna a disegnare due costumi del suo Sticky and Sweet Tour.

La vita privta di Mahmood è da anni sotto i riflettori del gossip nazionale, con un docu-film Prime Video in uscita in cui il cantante parlerà per la prima volta anche di questo. Lo scorso marzo si era vociferato di un flirt con il modello Noah Oliveira e di un presunto ritorno di fiamma con un suo ex. Conferme e/o smentite non sono mai arrivate.

Nel dubbio, il diretto interessato ha staccato la spina da promozione e concerti per volare a Mykonos, un tempo meta gay più famosa d’Europa e oggi molto più banalmente centro di ritrovo dello star system internazionale.









