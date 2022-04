LGBTQIA+ History Month Italia: agenda eventi dal 25 al 30 Aprile

2 min. di lettura

Questo Aprile anche in Italia si inaugura LGBTQIA+ History Month, un intero mese dedicato alla storia del movimento LGBTQ+ in Italia. Un mese non casuale, per ricordare la rivolta del 5 Aprile 1972 a Sanremo, quando per la prima volta le persone queer scesero nella piazza della “città dei fiori” per manifestare e rivendicare diritti e dignità. Non mancheranno nell’arco dei prossimi trenta giorni eventi, incontri, e spettacoli finalizzati a divulgare e far conoscere la storia della comunità nel nostro paese, attraverso mille punti di vista e contesti diversi – società, costumi, politica, cinema, e letteratura. Ecco gli eventi più interessanti dal 25 al 30 Aprile.

25 Aprile

Alle 21 sul sito ufficiale di LGBTQ History Month Italia, insieme alla Lettrice Femminista, si terrà l’incontro “Identità e corpi non conformi“, quarto episodio del podcast “Libere Identità“, in compagnia di Elisa Manici e Martina Termine.

26 Aprile

A Venezia, presso il teatro Fuoriposto di Mestre (Via Felisati 70/C) si terrà dalle 10 alle 15 lo spettacolo R.R. – spettacolo dedicato a Rolandina Roncaglia, prima transgender della storia moderna: nata a Padova nel 1327, a diciannove anni si trasferisce a Venezia vivendo la sua identità di genere in un’epoca dove stigma e discriminazione sono ai massimi storici. Lo spettacolo diretto e interpretato da Marco Duse, sarà in collaborazione con l’associazione Farmacia Zooè. Il pubblico potrà assistere alle prove dello spettacolo attraverso le vetrine dello spazio.

27 Aprile

A Torino, presso Palazzo Nuovo, nell’Aula Seminari del Dipartimento di Storia (Via Sant’Ottavio 20), si terrà alle 16 l’incontro – aperto a tutt* – dedicato all’omosessualità nel cinema italiano, in collaborazione con il Gruppo di ricerca interdipartimentale su Storia e Teoria LGBTQ+ di Torino. A Milano, presso il Colorificio (Via Gambellino 71), alle 20 si terrà “Take Ecstasy With Me” gruppo di lettura del libro “Cruising Utopia. L’altrove e l’allora della futurità queer” di José Esteban Munoz, testo che da Andy Warhol a Frank O’Hara, passando per i locali queer del Queens, il voguing di Kevin Aviance e le fotografie di fotografie di Kevin McCarthy, ripercorre la genesi della cultura queer fino ai giorni nostri. L’ingresso è gratuito su prenotazione.

28 Aprile

In diretta Facebook alle 19, ci sarà la presentazione del libro “Un doge infame. Sodomia e non conformismo sessuale a Venezia nel Settecento” di Tommaso Scaramella, che ripercorre la vita di Alvise V Sebastiano Mocenigo, doge che nel 1978 fu accusato di vivere una vita da sodomita e infame, infiammando gli animi dei conservatori.

29 Aprile

A Padova, presso il Palazzo Moroni (Sala Paladin) si terrà alle 16.00 l’incontro con Sara Poma, autrice di “Prima”, podcast in sei episodi che ripercorre la storia dell’attivista Maria Silvia Spolato, considerato tra i primi casi di coming out femminile. L’incontro e dibattito sarà in occasione dell’apertura del Centro Maria Silvia Spolato, associazione anti discriminazioni LGBTI+ di Padova.

30 Aprile

A Torino, insieme al Lovers Film Festival, presso il Cinema Massimo (via Verdi, 18 – 10124) alle 18.00 verrà proiettato il documentario “Are U Proud” di Ashley Joiner, insieme agli interventi di Vladimir Luxuria, Oscar-Silvi Bertolissi, Federica Folino-Gallo, e Alessio Ponzio.

Potete trovare la lista completa degli eventi qui.

