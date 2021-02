Low Country, Uzo Aduba sarà una vice-sceriffo lesbica nella nuova serie CBS

< 1 minuto di lettura

40enne celebre Suzanne “Occhi Pazzi” Warren in Orange is the New Black, Uzo Aduba sarà la protagonista nonché la produttrice esecutiva di Low Country, nuova serie drama firmata da Robert e Michelle King, creatori di The Good Wife. Nella serie Aduba interpreterà una vice sceriffo lesbica del profondo sud.

Secondo quanto riportato da Deadline, Aduba interpreterà Shirley Johnson, “il meno probabile vice sceriffo della Carolina del Sud. Afroamericana e apertamente lesbica in una roccaforte bianca del sud, Shirley è stata sottovalutata per tutta la sua vita, fino a quando non dovrà affrontare la ricca famiglia criminale bianca che per decenni ha tenuto tutti nella morsa della paura“.

La serie fa parte di un accordo di produzione pluriennale che Aduba ha firmato con CBS Studios. Oltre a produrre e recitare in Low Country, l’attrice svilupperà e produrrà anche altri progetti per la rete.

Grazie ad Orange Is the New Black, Uzo ha vinto due Premi Emmy e cinque Screen Actors Guild Awards, ricevendo inoltre due candidature ai Golden Globe. Lo scorso anno Aduba si è fatta ammirare in Mrs. America, miniserie FX in cui ha interpretato Shirley Chisholm e con cui ha vinto il suo terzo Emmy, mentre tra pochi mesi sarà anche la protagonista del reboot di In Treatment, serie rilanciata da Hbo. Tra i progetti in cantiere anche Solos, serie antologica Amazon che la vedrà recitare accanto a Anne Hathaway, Morgan Freeman e Helen Mirren.

Sebbene non si sia mai identificata pubblicamente come queer, Uzo è da anni icona LGBTQ grazie proprio al ruolo di Suzanne nella serie Netflix.