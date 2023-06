Luke Macfarlane e Hig Roberts sono diventati papà

0:00 Ascolta l'articolo

43enne attore canadese recentemente visto in streaming con Single per Sempre? e al cinema con Bros di Nicholas Stoller, Luke Macfarlane ha annunciato di essere diventato padre insieme all’amato Hig Roberts, 32enne ex sciatore alpino statunitense.

“Tess Eleanor Macfarlane., Nata il 4 giugno 2023”, ha scritto sui social Luke, a corredo di una raccolta di immagini e video nel fine settimana in cui negli States si è festeggiata la festa del papà. Tante celebrità dichiaratamente gay si sono congratulate con MacFarlane, come Gus Kenworthy, Colton Underwood, Billy Eichner e Jonathan Bennett.

Luke è diventato famoso grazie al personaggio di Scotty Wandell in Brothers & Sisters, marito di uno dei fratelli della serie televisiva, Kevin Walker (interpretato da Matthew Rhys). Personaggio interpretato per 5 anni e 89 episodi. Nel 2008 il coming out, per poi girare per 5 anni la serie tv Killjoys. Ha preso inoltre parte a 10 puntate di The Night Shift e 2 di Supergirl, girando un’infinità di film Hallmark. Nel 2011, ma solo a teatro, ha interpretato anche Grady in The Normal Heart.

Cresciuto a Steamboat Springs, Hig Roberts, sciatore specializzato in slalom gigante, slalom speciale e combinata, ha vinto due eventi nazionali – nel 2017 e nel 2018 – prima di ritirarsi nel 2019. Non ha mai preso parte a rassegne olimpiche o iridate. Nel 2020 il coming out, diventando così il primo membro della Nazionale di sci alpino degli Stati Uniti ad aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità.

Non è chiaro quanto Hig e Luke abbiano iniziato a frequentarsi, ma sono felicemente innamorati e da pochi giorni anche splendidi genitori.

