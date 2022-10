Bros. delude al box office Usa, Billy Eichner: “Purtroppo gli etero non sono andati a vederlo”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Acclamato dalla critica, Bros. con Billy Eichner, prima rom-com gay distribuita da un grande studios (la Universal), ha fortemente deluso al box office a stelle e strisce. Uscito in 3.350 copie, il film ha esordito con poco meno di 5 milioni dollari in 3 giorni di programmazione e una media di 1,432 dollari a copia, perdendo nettamente la sfida con l’horror Smile, esordiente con 22 milioni. Seconda piazza per Don’t Worry Darling, calato di un pesante -62.3% al suo 2° weekend di programmazione, e medaglia di bronzo per The Woman King con Viola Davis, arrivato al suo 3° fine settimana.

Solo quarto, come detto, Bros., tra due settimane presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma. Molto e immancabilmente deluso Billy Eichner, non solo protagonista ma anche co-sceneggiatura della pellicola.

“La notte scorsa mi sono intrufolato e seduto nell’ultima fila di un cinema tutto esaurito di Los Angeles che stava proiettando Bros”, ha cinguettato Eichner. “Il pubblico ha riso di gusto dall’inizio alla fine, esplodendo in un applauso finale e alcune persone si asciugavano le lacrime mentre uscivano. È stato davvero magico. Davvero. Sono incredibilmente orgoglioso di questo film. Rolling Stone ha già inserito Bros. tra le migliori commedie del XXI° secolo. Ma sfortunatamente è questo il mondo in cui viviamo. Nonostante le recensioni stellari, il punteggio altissimo su Rottentomatoes, il CinemaScore A, le persone etero, specie in alcune parti del Paese, non sono andate a vedere Bros. È deludente, ma è così. Tutti quelli che non sono degli strambi omofobi dovrebbero andare a vedere Bros questa sera. Vi divertirete! Ed è davvero speciale e unicamente potente vedere questa storia sul grande schermo, specialmente per le persone queer che non hanno spesso opportunità come questa. Amo così tanto questo film! Andiamo Bros!”.

Costato ‘appena’ 22 milioni di dollari, Bros. dovrebbe comunque facilmente rientrare del contenuto budget iniziale, ma in casa Universal si aspettavano altri numeri. Le previsioni della vigilia ipotizzavano un esordio tra gli 8 e i 10 milioni di dollari. Il passaparola potrebbe ora giovare alla causa di un film che ha al suo interno solo e soltanto attori dichiaratamente LGBTQ+, anche in ruoli dichiaratamente etero. Non era mai accaduto prima.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di ‘Bros'”, ha precisato a Variey Jim Orr, presidente della distribuzione Universal sul suolo americano. “Tutti quelli che l’hanno visto, l’hanno assolutamente adorato. E data questa risposta penso che il film continuerà a trovare un suo pubblico e a camminare sulle sue gambe”.

Protagonisti di Bros. due uomini gay che forse, possibilmente, probabilmente, inciampano verso l’amore. Forse. Perché entrambi molto impegnati. Diretto da Nicholas Stoller, il film vede Luke Macfarlane, Guy Branum, Ts Madison, Dot-Marie Jones, Bowen Yang e Jim Rash al fianco di Eichner.

Bros. uscirà nei cinema d’Italia il 3 novembre prossimo. Con risultati in proporzione più soddisfacenti?





© Riproduzione Riservata