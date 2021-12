“Single per sempre?”, Michael Urie insiste: “Siamo stanchi di attori etero che interpretano personaggi gay”

2 minuti di lettura

Arriverà il 2 dicembre su Netflix “Single per sempre?“, prima storica commedia natalizia della piattaforma streaming con protagonista una coppia gay. Peter (interpretato da Michael Urie) convince il suo migliore amico Nick (Philemon Chambers) a passare le feste insieme fingendo di avere una relazione nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre (Kathy Najimy) gli organizza un appuntamento al buio con l’affascinante personal trainer James (Luke Macfarlane), i suoi piani vanno a rotoli…

Michael Urie, indimenticato Marc in Ugly Betty, ‘guida’ questa commedia romantica con protagonisti omosessuali. Oltre al suo Peter, infatti, abbiamo anche Nick e James, interpretati da Philemon Chambers e Luke Macfarlane. Tutti e tre gli attori sono dichiaratamente omosessuali. Ed è qui che Urie ha riacceso la polemica nei confronti degli attori eterosessuali chiamati ad interpretare personaggi eterosessuali.

“Non ho alcun potere reale, ma ero molto chiaro che dovessimo assicurarci che anche gli altri attori protagonisti fossero davvero gay”, ha sottolineato Michael a PinkNews. “Ero tipo, sarà molto più facile tra un anno quando sarò su Zoom a fare junket se potremo parlare in modo autentico della nostra esperienza da omosessuali. Sarà molto più facile rispetto all’andare in punta di piedi sul fatto che il mio co-protagonista, di cui mi innamoro per tutto il film, non sappia cosa voglia dire essere innamorati di un uomo. Quelle sono conversazioni che abbiamo avuto all’inizio quando cercavamo i protagonisti, ma sono stato molto chiaro: volevo assicurarmi che tutti sapessero quanto sarebbe stato più difficile il mio lavoro se avessi fatto interviste con una persona eterosessuale che parlasse di amore gay”.

Single All The Way è un film su due uomini gay che si innamorano l’uno dell’altro, e allora aveva senso che quei ruoli dovessero essere interpretati da attori gay, ha ribadito Urie. “Se sto parlando di questo con un ragazzo etero, e poi la narrazione è tutta del tipo, ‘Sei stato così convincente!’. Vi prego, per favore, datemi una pausa. L’abbiamo già fatto, siamo stanchi, non ne abbiamo più bisogno. Poi magarri tutto cambierà. Forse un giorno farò un junket in cui tutti parleranno di quanto io sia credibile come interesse amoroso eterosessuale in una commedia romantica natalizia. Non sarebbe interessante? E forse ciò accadrà, ma per ora dovevamo essere pionieri in quel che facciamo. Quindi era importante per me che in questo film rappresentassimo noi stessi”.

Anche Philemon Chambers, che interpreta il migliore amico di Peter, Nick in Single All The Way, è d’accordo. Philemon è convinto che il film non avrebbe avuto lo stesso impatto se i personaggi gay fossero stati interpretati da attori etero. “Il mio personaggio Nick, è solo se stesso – e questo mi ha fatto essere me stesso“, ha detto a PinkNews. “Chi sono nel film è chi sono realmente. Non sarebbe stato lo stesso film se avessimo avuto attori eterosessuali che interpretavano personaggi gay. Non avrebbero mai conosciuto la nostra esperienza, per niente”.