Lynda Carter, Wonder Woman scambia gli orsi reali per i bear omosessuali. Il tweet è virale

Storica prima Wonder Woman nell’omonima serie televisiva degli anni settanta, Lynda Carter, oggi 70enne, è diventata virale su Twitter grazie ad un cinguettio legato al mondo bear. Da sempre icona gay, Carter ha condiviso un’immagine legata all’annuale “Fat Bear Week“, evento legato agli orsi bruni che hanno messo più chili prima del letargo invernale nel Katmai National Park, in Alaska.

I kept hearing about Fat Bear Week and thought it was a celebration of body positivity within a gay subculture. It turns out it is about actual bears! Either way, I am here for it. 🐻🏳️‍🌈 pic.twitter.com/1hMFrCXm8w

— Lynda Carter (@RealLyndaCarter) October 2, 2021