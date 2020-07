Diaco smaschera Adinolfi: “dopo avermi detto peste e corna si è autoinvitato per presentare il suo libro”

Da settimane Mario Adinolfi parla di una Rai 1 in mano ad una fantomatica Lobby Gay, con attacchi diretti a Pierluigi Diaco, omosessuale dichiarato nonché conduttore di Io e Te. Un programma trainato da infinite polemiche legate proprio al suo conduttore, certamente non propriamente un grande esempio di simpatia, e da ascolti Auditel a dir poco preoccupanti. Adinolfi, da questo punto di vista, ci ha sguazzato, stroncandolo così il 26 giugno scorso.

A fare il traino a La Vita in Diretta il mitico nuovo direttore giallorosso di Raiuno ha piazzato un programma imbarazzante per colonizzazione Lgbt, ovviamente condotto da un gay: Pierluigi Diaco. Il programma si intitola Io e Te, è bruttissimo, raffazzonato, scritto male e guidato peggio, non riesce ad arrivare manco al 10% di share, con momenti in cui letteralmente ci si vergogna per chi lo conduce come quando si dà spazio a tal ospite fisso Santino Fiorillo, che manco in una tv provinciale di terza categoria potrebbe aprire bocca e invece su Raiuno ha trovato il suo reddito di cittadinanza grazie ovviamente alla palese appartenenza alla nota lobby.

Ebbene 12 giorni dopo, udite udite, Mario Adinolfi ha scritto a uno degli autori di Io e Te, programma di Pierluigi Diaco, per essere ospitato in trasmissione. Il motivo? L’uscita del suo ultimo libro, di cui non scriviamo volutamente il titolo onde evitare gratuita e immeritata pubblicità. A sbugiardare il leader del Popolo della Famiglia lo stesso conduttore Rai, via Twitter.