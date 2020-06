Martina Beltrami canta Luci Accese, l’intervista: “Durante Amici sui social “lesbica di mer*a” era la parola del giorno”

“Luci accese” è il singolo d’esordio della cantautrice torinese e concorrente di Amici 19 Martina Beltrami, immediatamente balzato al primo posto della classifica iTunes ed entrato nella playlist “New Music Friday Italia” di Spotify. Scritto dalla stessa Martina con la produzione di Emiliano Bassi, “Luci accese” (Fiero Dischi/Artist First) è un’intensa ed emozionante ballata che racconta le emozioni e i sentimenti della sua prima storia d’amore molto importante, che l’autrice ha vissuto con una ragazza: solitudine, rabbia e delusione, ma anche la luce accesa della speranza di poter superare il dolore di questa delusione.

Martina Beltrami inizia ad appassionarsi alla musica all’età di 10 anni, grazie allo studio del flauto traverso. A 16 anni scrive le sue prime canzoni e, appena maggiorenne, partecipa all’edizione 2020 di “Amici di Maria de Filippi”. Il suo percorso nella scuola e le sue performance la portano fino alla fase serale del programma, mentre il suo primo album è in lavorazione e uscirà entro la fine del 2020. Sui social, senza vergogna, la cantante ha fatto coming out. A pochi mesi dalla fine del programma, l’abbiamo intervistata.

L’Intervista a Martina Beltrami

A pochi mesi dalla tua esperienza ad Amici di Maria, sbarchi in radio con Luci Accese, brano un cui racconti la tua prima storia d’amore importante vissuta con un ragazza. Come è stato trascrivere e tramutare in musica simili emozioni, spesso taciute da tanti tuoi colleghi.

Ebbene sì, è uscito il mio primo singolo Luci Accese che racconta appunto questa mia storia con una ragazza. Ora ho 19 anni, quando la scrissi ne avevo 16/17 e sinceramente poco mi importava che la gente si accorgesse che le parole che usavo spesso finissero con una ‘’a’’ anziché una ‘’o’’. Il mio scopo ed obbiettivo era quello di tirare fuori la rabbia e la frustrazione del momento in musica, in un modo che avrebbe sia aiutato me che magari qualcun altro nella mia stessa situazione. Scrivere Luci Accese, perciò, è stato difficile perché era effettivamente un momento difficile, non per la paura di ‘’uscire allo scoperto’’.

A 16 anni il tuo coming out in famiglia, e a 19 appena il tuo coming out televisivo. Ti sei mai chiesta se fosse meglio nascondere il tuo vero io, in ambito professionale. Qualcuno ti ha mai sconsigliato di fare un simile passo? E i tuoi genitori, parenti, amici, come hanno vissuto questo duplice coming out.

Non mi sono mai chiesta se fosse stato meglio nascondere. E anzi, preferirei nel 2020 non ci fosse nemmeno più bisogno di ‘’etichettarsi’’, anche perché nel presentarmi a persone nuove, solitamente dico :’’piacere sono Martina e canto’’ e non ‘’piacere sono lesbica e canto’’. Però purtroppo queste differenze ci sono, perciò ci si adegua. Tutto questo per dire che no, non c’è nulla da nascondere. Sono una persona perbene, le cose da nascondere sono ben altre. Molte persone compresi i miei genitori (che hanno preso bene in mio coming out) mi hanno consigliato di non parlarne troppo ma semplicemente per tutelarmi. Perché gli si spezzava il cuore nel leggere insulti sulla mia sessualità. Ma una volta capito che a me in primis non importava del parere delle persone su gusti miei personali, si sono tranquillizzati molto.



Su Instagram hai raccontato di essere stata vittima di bullismo, legato soprattutto al tuo aspetto fisico. Sei mai stata vittima anche di lesbobifobia?

Non sono mai stata vittima di lesbobifobia. O meglio, non dal vivo. Sui social tutti i giorni, mentre ero ancora all’interno del programma, ‘’lesbica di merda’’ era la parola d’ordine del giorno.

In 20 anni di Amici abbiamo visto pochissimi allievi dichiaratamente LGBT. Poi nel giro di due edizioni, ecco arrivare Giordana Angi e Martina Beltrami. Possibile che qualcosa stia finalmente cambiando, tanto nel panorama musicale quanto televisivo?

Credo che li dipenda molto da persona a persona. A me piace molto parlare di me ed utilizzare i social in modo tale che certi argomenti non siano più un taboo. Non so dirvi se qualcosa stia cambiando o cambierà mai, ma il primo passo per fare qualcosa di utile è sicuramente parlarne in modo ‘’normale’’. Come mio fratello racconta a mia mamma della sua fidanzata io ho il DIRITTO di raccontare tranquillamente della mia. Senza nessun tipo di differenza.



Potessi tornare indietro di 9 mesi, cambieresti qualcosa del tuo percorso televisivo ad Amici di Maria? E se sì, cosa e perché.

Potessi tornare indietro credo cambierei i miei modi di pormi e di affrontare determinate situazioni. Conterei fino a 10 prima di sparare a zero. Però tutto sommato anche questo mi ha fatta crescere, perciò è andata bene così.



Archiviato il primo amore cantato in Luci Accese, il tuo cuore è tornato a battere per qualcuno o sei attualmente single?

Attualmente il mio cuore non batte per nessuno. Credo di averlo metaforicamente lasciato ancora a Luci Accese, senza fare nomi. Sto imparando a farlo battere il più possibile per me stessa. E quel che sarà sarà.



Una volta uscito Luci Accese, quali sono i progetti futuri e i sogni di Martina?