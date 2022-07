Matt Dallas e suo marito Blue Hamilton e l’incredibile storia della piccola Rosa, da loro adottata – VIDEO

2 min. di lettura

39enne attore americano, diventato celebre grazie alla serie Kyle XY e successivamente visto anche in Eastwick e Baby Daddy, Matt Dallas ha commosso i fan grazie ad un inatteso annuncio social.

7 anni dopo le nozze con il musicista e discografico Blue Hamilton, Dallas ha svelato di aver adottato una bimba di nome Rosa, dopo aver fatto altrettanto con il primogenito Crow, adottato nel 2015 quando aveva solo due anni. Matt e Blue hanno svelato come abbiano conosciuto la piccola Rosa. Lo scorso anno i due papà hanno accompagnato la classe del figlio in gita. Tra gli alunni presenti c’era anche Rosa. Matt e Blue si sono subito resi conto dell’ottimo rapporto che la bimba aveva con loro figlio, Crow.

Subito dopo quella gita hanno ricevuto un messaggio vocale dalla loro assistente sociale, che ha fatto sapere loro di una bimba che necessitava di adozione, ma aveva otto anni. Un po’ troppo grande per Matt e Blue, che avevano deciso di adottare un altro bambino ma più vicino all’età di Crow. Tra i lati positivi, c’era quello che la bimba frequentasse la stessa scuola del figlio.

Matt era scettico, mentre Blue voleva comunque conoscerla: “Matt, andiamo. Se fosse una bambina come Rosa, con cui abbiamo appena trascorso l’intera giornata, in gita, saremmo al settimo cielo per averla come parte della nostra famiglia”.

A quel punto Matt ha richiamato i servizi sociali per saperne di più. E qui la storia ha preso la strada dell’incredibile, perché la bimba in adozione era proprio Rosa, la loro Rosa che tanto li aveva impressionati. A quel punto l’iter ha preso forma, Rosa e Crow sono da subito diventati inseparabili e ora la famiglia si è ufficialmente ampliata.

“La famiglia Dallas-Hamilton ha una nuova regina“, ha scritto Matt su Instagram. “Questo raggio di luce è entrato nelle nostre vite nel mese di dicembre e abbiamo subito capito che sarebbe rimasta per sempre. Ti amiamo Rosa Rae“.

Al momento, negli USA ci sono circa 400.000 bambini in affido, con circa 117.000 in attesa di adozione. Molte coppie scelgono di adottare neonati o bambini più piccoli, rendendo quasi impossibile per i bambini più grandi trovare una famiglia.

In Italia l’adozione per le coppie gay NON è contemplata.

