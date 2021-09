Messico, partita sospesa e decine di tifosi cacciati dallo stadio causa cori omofobi – VIDEO

2 minuti di lettura

Il calcio e l’omofobia vanno spesso a braccetto. L’ultimo episodio si è verificato in Messico, nel corso della partita tra Cruz Azul e Monterrey nell’ambito della Concacaf Champions League 2021

Intorno al 64esimo minuto del match, sul 4-1 per il Monterry nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, i tifosi del Cruz Azul hanno iniziato a intonare insulti omofobi nei confronti del portiere avversario. Quando l’estremo difensore rinvia il pallone da fondocampo, in tantissimi stadi del mondo parte l’insulto. Un lungo “ehhh…” viene poi concluso con la parolaccia di turno, nel momento esatto in cui il portiere calcia la palla. In questo caso i tifosi del Cruz Azul hanno più volte urlato “p**o!”, ovvero “fr*cio”, con la partita che è stata interrotta dall’arbitro. I giocatori sono dovuti rientrare negli spogliatoi, mentre gli autoparlanti chiedevano ai tifosi di smetterla.

La CONCACAF, acronimo di Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi, ha dichiarato che indagherà sui commenti “offensivi e discriminatori“. Anche perché un “gran numero” di tifosi del Cruz Azul ha preso parte al coro. “Applaudiamo l’arbitro per aver correttamente attivato il protocollo anti-discriminazione e la sicurezza dello stadio per aver espulso centinaia di tifosi del Cruz Azul quando la partita è stata sospesa“, ha affermato la CONCACAF. Se i tifosi avessero continuato a insultare i giocatori, gli arbitri sarebbero stati costretti a entrare nella “Terza Fase”, che vede la partita interrotta del tutto. Il match è poi ripreso, con il Monterrey che ha segnato un altro goal, vincendo per 5-1.

¿A quien carajos le parece gracioso? Cuarta ocasión en la que se escucha el grito homofóbico en el Estadio Azteca. Las autoridades tienen que hacer algo en serio. No es posible. pic.twitter.com/m81MKAkFmW — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) September 17, 2021