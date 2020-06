MioCinema celebra il Pride Month con 22 film LGBT

Nata poco più di un mese fa, MioCinema è la prima piattaforma che mette in relazione il pubblico appassionato al cinema di qualità, la sala cinematografica e l’universo digitale. Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire oltre alla visione in sala, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive e altro.

Ebbene nel mese tradizionalmente dedicato al Pride, Miocinema.it propone ai suoi spettatori una rassegna cinematografica che veste i colori della comunità arcobaleno. 22 film a tematica LGBT che raccontano un mondo che ha dovuto lottare e che ancora lotta per vedere riconosciuti i propri diritti. Storie che permettono di avvicinarsi e conoscere da vicino la comunità LGBTQ+, racconti di grandi battaglie che hanno fatto la storia del movimento, ma anche di vicende di affermazione quotidiana, di coming out e di scoperta: in una parola, di orgoglio.

Che si tratti di commedia o di dramma, i 22 titoli sono accomunati dalla volontà di mostrare con forza il diritto di amare a prescindere dal sesso e l’uguaglianza di individui che una parte della società fatica ancora a comprendere e riconoscere, insistendo nella discriminazione. Appuntamento s domenica 21 giugno, alle ore 20.30, con la presentazione della rassegna al cospetto di Vladimir Luxuria, direttrice artistica del Lovers Film Festival. A dialogare con lei Andrea Occhipinti, fondatore, produttore e distributore Lucky Red, e Claudio De Pasqualis (Efisio Mulas), autore e conduttore radiofonico.