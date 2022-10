È morta Angela Lansbury, dolcissima e immortale leggenda

2 min. di lettura

Un Oscar alla carriera, 6 Golden Globe, un SAG e un Bafta alla carriera, 5 Tony vinti e uno alla carriera, un Laurence Olivier Award, due National Board of Review. Dama di Commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico dal 2013 per volere della Regina Elisabetta II, si è oggi spenta all’età di 96 anni Angela Lansbury, leggenda del cinema, della tv e del teatro internazionale.

Conosciuta da almeno due generazioni come “Jessica Fletcher”, personaggio de La Signora in Giallo che ha interpretato per quasi 20 anni, Lansbury è deceduta nella sua casa di Los Angeles, a pochi giorni dal 97esimo compleanno.

Nel 1945 le prime nozze con l’attore Richard Cromwell, che lasciò dopo aver scoperto della sua omosessualità. 9 mesi dopo le nozze Cromwell scrisse un biglietto con sopra scritto “Non posso andare avanti così”. Alludeva al proprio orientamento sessuale. Ma i due rimasero molto amici.

“Non avevo idea che stessi sposando un omosessuale“, rivelò Lansbury nel 2017. “Lo trovavo così attraente. Voleva sposarsi, era affascinato da me ma solo per quello che aveva visto al cinema, davvero. Non mi ferì ne’ danneggiò, in alcun modo, perché rimase mio amico. Ma fu uno shock quando il matrimonio finì, perché non ero preparata. E’ stato un terribile errore che ho commesso da giovane, ma non me ne pento“.

Nel 1949 Angela si risposò con l’attore e produttore Peter Shaw, cui ebbe i figli Anthony Pullen (1952) e Deirdre Angela (1953). Nel 2007 era diventata bisnonna grazie al nipote Peter John.

Da sempre icona queer, grazie anche al musical Mame, alla dolcissima Mrs. Bric da lei doppiata ne La Bella e la Bestia e al cult Pomi d’ottone e manici di scopa, Lansbury, amatissima in ogni dove e mai andata incontro ad alcun tipo di ‘polemica’, ha di fatto salutato il grande schermo negli anni ’80, per dedicarsi quasi esclusivamentre alla tv e alla sua regina del giallo. L’ultima apparizione cinematografica nel 2018 con il sequel di Mary Poppins. Pochi mesi fa il Tony Award onorario. Addio ad un’icona, ad una leggenda, alla dolcissima Angela Lansbury.

