Tanti Auguri Angela Lansbury: i 95 anni de “La Signora in Giallo”

Un Oscar alla carriera, 6 Golden Globes vinti e un titolo nobiliare come Dame of The English Empire, conferitole niente meno che dalla Regina Elisabetta II in persona… tutto questo, e molto altro, è Angela Lansbury.

Una delle ultime superstiti della Hollywood classica, la ancora splendida e vitale Angela Lansbury – inglese ma con cittadinanza americana – per tutti “La Signora In Giallo“, compie oggi 95 anni.

Per quanto sia riduttivo definire la sua carriera semplicemente attorno alla serie tv che l’ha resa l’icona che è tuttora oggi, “La Signora In Giallo” è davvero un fenomeno senza tempo, che continua ad essere una hit televisiva ancora oggi, nonostante sia ‘in pensione’ da ormai 23 anni.

In realtà meno, se si considera che l’attrice ha ripreso i panni dalla famosa scrittrice-detective Jessica Fletcher saltuariamente, dal 1997 al 2003, per altri 4 speciali film tv.

Nonostante Angela Lansbury e “La Signora In Giallo” siano entrambe due grandi icone gay, nel corso della serie tv – 264 episodi, che si sono articolati in 12 stagioni dal 1984 al 1996 – ci fu un solo personaggio gay.

Comprensibile considerati i tempi, visto che i primi personaggi omosessuali in tv iniziarono ad apparire più frequentemente da fine anni ’90, con serie tv come “Beverly Hills 90210“, “Will & Grace“, “Ellen” in poi.

L’episodio dove appare l’unico personaggio gay dell’intera serie si chiama “Simon Says, Color Me Dead“, il diciasettesimo episodio della terza stagione, che andò in onda nel marzo 1987 in USA.

Per festeggiare i 95 anni della vincitrice dell’Oscar alla Carriera nel 2014 Angela Lansbury, che forse non tutti sanno ma sposò un gay, ecco 10 tra le battute (che dei fans della serie hanno definito) tra le più iconiche de “La Signora In Giallo“.

Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito

Ho scoperto che chi ha bisogno di dimostrare il proprio valore non vale poi molto

Soltanto un pazzo può guastarsi il sangue per qualcosa che non dipende da lui

Dopo la morte di Frank, beh, io non ho mai pensato all’eventualità di cambiare vita

Maude e John erano fra gli amici più cari che avevamo Frank e io e questo significa che se si trovano nei guai io non posso fare finta di niente

Sei sempre il solito, non cambierai mai!

Grady, il tuo incontro se non sbaglio si sta sedendo al nostro tavolo!

Questo è quello che io credevo di aver visto, ma la versione del signor Crane ha molto più senso!