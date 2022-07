Napoli, bufera sulla pizzeria omofoba: “I gay sono dei pervertiti infelici che torturano i bambini”

2 min. di lettura

Una delle pizzerie più famose di Napoli, Dal Presidente, è finita nella bufera per delle indecenti frasi omotransfobiche di Massimiliano Di Caprio, suo titolare. In una storia Instagram l’uomo si è lasciato andare ad uno sgrammaticato attacco senza capo nè coda.

“Ascoltatemi bene, a me non me ne fotte di consensi e di avere più clienti e di candidarmi in politica per avere voti ho fare soldi. Io sono uomo e non voglio offendere la legge di gesucristo che a creato uomo e donna e devo essere falso viscido e lecchino dei gay e delle lesbiche, io amo e dico grazie a Dio che mi ha creato uomo e uomo voglio morire a me questo cambiamento degrado che voi umani state attaccando non lo condivido quindi per me siete dei pervertiti infelici e volete far sentire gli altri sbagliati e torturare i bambini che vi guardano in tv e per strada destabilizzandoli ma nascondetevi che siete ridicoli per non dirvi altro”.

Non contento, Di Caprio ha proseguito dopo aver ricevuto un commento Instagram in cui gli è stato dato del troglodita: “Non mi offendo perché sono uomo uomo il problema ce l’hai tu che ti piace la nocchettina ma non hai il pisellino per poterlo fare e vorresti il mio per fare bella figura“.

Parole agghiaccianti che hanno suscitato l’indignazione di Antonello Sannino, segretario del Comitato Arcigay Napoli: “Siamo inorriditi da tanto squallore. Non è accettabile tutto ciò, in attesa di chiarimenti, faremo subito tutte le verifiche del caso, financo quelle legali. Attendiamo immediatamente dei chiarimenti dal soggetto in questione e dalla pizzeria. Pronti ad azioni legali e al boicottaggio. Basta, è vergognoso!“.

La pizzeria Dal Presidente si trova in Via dei Tribunali 120. Napoli è la capitale della pizza. Basterebbe andare altrove, lasciando il signor Massimiliano Di Caprio in solitudine con un abbecedario e la sua rivendicata ignoranza.

