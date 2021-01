New Love, Ellie Goulding canta per Silk City in un video che è un trionfo queer

< 1 minuto di lettura

Silk City non sono altro che Mark Ronson e Diplo, celebri dj e producer appena tornati con “New Love”, brano trainato dalla voce di Ellie Goulding.

Un ritorno disco con un video diretto da Ana Sting, che vede Ellie trasformarsi in diversi personaggi, tra boa di struzzo, lustrini e vaghi omaggi a Dolly Parton e David Bowie, in una pista da ballo che abbraccia in scena identità differenti, una coppia di ragazze che si scambia un lungo e appassionato bacio, giovani liberi di esprimersi, drag e un ragazzo apparentemente FtoM, con il seno coperto dallo scotch. Chiaro il messaggio: abbraccia la tua identità, indipendentemente da ciò che dicono gli altri.

34enne cantante inglese, Ellie Goulding è esplosa nel 2010 grazie a Lights, album d’esordio seguito da altri 3 dischi. Brightest Blue è l’ultimo, pubblicato nel 2020. La cantante ha vinto due Brit Award e nel 2016 è stata nominata ai Grammy per la miglior interpretazione pop solista con Love Me like You Do, hit globale ascoltata anche in Cinquanta sfumature di grigio.

Silk City, invece, nasce come duo nel 2018, quando fecero furore insieme a Dua Lipa con Electricity. “New Love” segna il ritorno della strana coppia Mark Ronson – Diplo. Se solo potessimo ballarla in discoteca…