Quasi 30 anni d’amore, Nick e Kurt ai più giovani: “Anche le relazioni gay durano”

“Il tuo essere gay è solo una fase, passerà”. “Non ci può essere vero amore in una coppia gay“. “Non dureranno, non può esistere una coppia così. Si molleranno presto“. Queste le frasi che si sentono spesso, di fronte a una coppia LGBT che si ama. Le avranno sentite anche Kurt English e Nick Cardello, che da più di 20 anni condividono una relazione magnifica.

Si sono messi insieme nel 1993, come testimonia una foto durante il Washington Pride. Una seconda foto, scattata nel 2017, dopo che la Corte Suprema aveva legalizzato il matrimonio egualitario, attesta che la coppia stava ancora insieme, e ancora più felice per la decisione della Corte.

E ora sono 27 anni, quasi 28, di amore puro.

La foto da mostrare a chi dice che una coppia gay non dura

Nick e Kurt solo la dimostrazione vivente che “una coppia gay non può far altro che scoppiare” è molto semplicemente uno stereotipo. Convinti che non sia amore ma solo sesso, pensando solo alla (falsa) promiscuità delle persone LGBT, omofobi e sempliciotti non riescono proprio a vedere alla stesso modo una coppia gay come una etero.

Le due foto sono diventate presto virali su Twitter, perché Nick le ha postate scrivendo in didascalia: “È solo una fase“. Oltre 600.000 i like, 150.000 le condivisioni. Lo stesso Nick ha poi detto:

È raro vedere questo tipo di immagini nei media di coppie dello stesso sesso che invecchiano insieme. I giovani hanno bisogno di vedere che è possibile trovare un partner amorevole e che la relazione può durare.

Ed è assolutamente vero. Una foto che dimostra che l’amore resiste, nonostante tutto. Una prova che anche le coppie LGBT sono coppie stabili. Da sbattere in faccia a tutti coloro che non ci credono.