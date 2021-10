Nina Otero-Warren e Sally Ride prime persone LGBT a finire su una moneta degli Stati Uniti

< 1 minuto di lettura

Nina Otero-Warren, storica suffragista, educatrice e politica d’America, e Sally Ride, prima donna d’America ad andare nello Spazio, saranno la prime persone LGBT a finire su una moneta. Il quarto di dollaro che celebrerà Nina e Sally fa parte del programma American Women Quarters, che andrà ad omaggiare anche la poetessa Maya Angelou, l’attrice Anna May Wong e Wilma Mankiller, prima donna eletta come capo tribù della Nazione Cherokee. Cinque donne che hanno segnato la storia del Paese.

Nata in Nuovo Messico nel 1881, Nina sposò Rawson D. Warren, per poi lasciarlo nel 1910. Successivamente, secondo quanto riportato da LGBTQ + Nation, ha avuto una lunga storia d’amore con un’altra donna. Si ritiene che le due vivessero in case separate, ma nella stessa fattoria, ed erano conosciute come “Los Dos” (la coppia). Otero-Warren non ha mai fatto pubblicamente fatto coming out, per poi morire nel 1965 a Santa Fe.

Anche l’omosessualità di Sally Ride, prima astronauta statunitense a raggiungere lo spazio il 18 giugno 1983 , non è emersa fino alla sua morte, avvenuta nel 2012 causa cancro al pancreas. Con il necrologio ci fu l’outing, rivelando l’esistenza della sua compagna Tam O’Shaughnessy, professoressa di psicologia della San Diego State University nonché ex tennista professionista rimasta al suo fianco per 27 lunghi anni.