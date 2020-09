Oscar, dal 2024 nuovi requisiti di inclusione (anche LGBT) per l’idoneità al Miglior Film

Una rivoluzione. L’Academy ha annunciato nuovi standard di rappresentazione e inclusione per essere eleggibili nella principale categoria degli Oscar, quella al miglior film, dal 2024. Per le cerimonie del 2022 e del 2023 uno studios potrà presentare un modulo riservato agli standard di inclusione. A partire dal 2024, invece, un film che punta alla statuetta più ambita dovrà soddisfare le nuove soglie di inclusione, abbracciando almeno due dei quattro standard ora richiesti dal regolamento.

Tutto questo per dar forza ad un’equa rappresentazione in termini di identità di genere, orientamento sessuale, etnia e disabilità. Il presidente dell’Academy David Rubin e il CEO dell’Academy Dawn Hudson hanno sottolineato, in una dichiarazione congiunta, come sia necessario “ampliare il nostro sguardo per riflettere la popolazione globale sia nella creazione di film che nel pubblico che li guarda. Crediamo che questi standard di inclusione saranno catalizzatori di un profondo e duraturo cambiamento nella nostra industria”.

Per raggiungere lo Standard A, il film dovrà soddisfare UNO dei seguenti criteri:

A1. Protagonisti principali e non protagonisti

Almeno uno degli attori principali o attori non protagonisti deve provenire da un gruppo etnico o razziale sottorappresentato.

• Asiatico

• Ispanico / Latino

• Nero / afroamericano

• Indigeno / nativo americano / nativo dell’Alaska

• Mediorientale / Nordafricano

• Nativo hawaiano o altro isole del Pacifico

• Altra razza o etnia sottorappresentata