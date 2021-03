Pantene, il bellissimo spot con bambina trans e mamme lesbiche – video

< 1 minuto di lettura

Pantene ha realizzato uno spot con protagoniste una bambina trans e le sue madri lesbiche, immancabilmente diventato virale. La pubblicità nasce per celebrare l’International Transgender Day of Visibility del prossimo 31 marzo.

Nel video, intitolato “Sawyer & Ashley sul potere della visibilità“, una bambina di nome Sawyer racconta la sua storia insieme alle madri Ellie e Ashley. “Dico sempre a Sawyer di non nascondere mai chi sia veramente, di non avere mai paura di uscire ed esistere come la persona che è“, confessa una delle mamme. “Sawyer è una ragazza transgender. Ricordo la prima volta dopo aver fatto coming out, indossava gli abiti che voleva, i suoi capelli. Era più o meno sè stessa, quello è stato il primo giorno in cui l’ho vista. È sempre stata super creativa, i capelli sono stati una parte importante della sua transizione”. “Una volta che ci ha detto che si identificava come una bambina, ha subito voluto farsi crescere i capelli“.

“Il nostro motto di famiglia è, Tutti amano tutti non importa quale percorso segui“, ha confessato la piccola Saayer. “Significa che posso essere chi sono, non importa cosa. Non importa perché tutti mi amano per quella che sono. Il mio consiglio è di essere sè stessi e di non lasciare a nessuno di dirvi chi siete”.



Nell’ambito della campagna per le famiglie LGBTQ, Pantene donerà 1 dollaro all’organizzazione LGBTQ Family Equality (fino a $ 100.000) per ogni foto di famiglia condivisa utilizzando l’hashtag #BeautifuLGBTQ sui social media.