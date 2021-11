Polo Morín di “Che fine ha fatto Sara?” e l’iniziale paura del coming out. Ora è una star in Messico

5 minuti di lettura

A quasi un anno dall’uscita su Netflix di “Who Killed Sara?“, Polo Morín può giustamente vantarsi di essere il primo attore messicano della sua generazione ad aver fatto coming out, dopo aver interpretato un personaggio gay ed essere diventato un nome popolare in patria. Morín aveva solo 8 anni quando nel 1999 Gabriel Romero interpretò il primo personaggio gay della tv in lingua spagnola, Fernandito, in Los Beltrán di Telemundo. Quasi un decennio dopo Christian Chávez è diventato il primo personaggio messicano dello spettacolo di alto profilo a fare coming out, nel 2007, ma la sua carriera è stata messa in ombra dai tabloid, con successiva rehab, tentativo di suicidio e violente relazioni. Morín e Chávez ora sono amici.

“Lo amo“, ha precisato. “Tutto intorno a lui era sesso e droga perché i media lo facevano sembrare così. Ma lo conosco personalmente, e non è affatto così. È un ragazzo davvero dolce. È un ragazzo davvero affascinante, ed è davvero una brava persona. Ma i media hanno deciso che non lo era perché omosessuale. Tutti i tabloid parlavano di lui che divorziava, faceva sesso con un sacco di gente, hanno persino inventato che aveva l’HIV, cosa non vera. Era tutto sempre negativo, negativo, negativo. Ecco perché ero così spaventato dal fare coming out. Non volevo che fosse anche la mia storia“.

Fortunatamente per Morín, la sua storia è stata diversa. L’attore di 31 anni, nato a Celaya, Guanajuato, in Messico, è sempre più lanciato in patria, con Out Magazine che l’ha intervistato, ripercorrendo la sua storia. Polo è stato quasi costretto a fare pubblicamente coming out, dopo che un hacker ha scoperto la sua omosessualità e pubblicato sue foto private on line: “È stato molto stressante. Ecco perché ho deciso, a un certo punto della mia carriera, che volevo essere solo me stesso. Ho iniziato a recitare otto anni fa e tutto ha iniziato ad andare molto, molto bene. E ho iniziato a ottenere personaggi sempre migliori e ho iniziato a diventare un po’ popolare qui in Messico e in America Latina. Non mi sono mai sentito felice. Non mi sono mai sentito accettato. Perché ogni volta che qualcuno mi guardava e diceva: “Sono il tuo più grande fan”, nel profondo, sapevo che non lo era. Erano un fan del personaggio che stavo interpretando. Erano un fan di chi fingevo di essere. Non ho mai preteso di essere qualcun altro, ma non sono mai stato me stesso. Non sapevano del tutto chi fossi“.

A quel punto è esplosa la bomba dell’hacker e delle foto private diventate di dominio pubblico, con Polo che ha inizialmente provato a risolvere la questione, senza riuscirci.

“Ho provato a ripulire quel casino, ma era già troppo tardi. E poi ero davvero spaventato perché i miei manager all’epoca mi dicevano che dovevo dire che era una bugia, che non ero gay, che tutto era solo uno spettacolo che i media stavano cercando di organizzare. Non volevo che la mia carriera andasse in pezzi. Era abbastanza spaventoso. Soprattutto se sei all’inizio. Ero molto giovane e stavo appena iniziando a crescere e la mia carriera era appena iniziata ed ero così spaventata. Pensavo che tutto sarebbe volato via. Poi ho parlato con i miei genitori, con il mio ragazzo dell’epoca e ho parlato con tutti quelli che mi stavano attorno. Quello che ho scoperto di me stesso è che non ero felice da molto tempo. Mi ero stressato per qualcosa che non avrebbe dovuto stressarmi. Il motivo principale per cui ho deciso di uscire allo scoperto e iniziare a parlare di me stesso e iniziare a non nascondermi è che mi sono ricordato che quando ero giovane, quando ero un ragazzino, sapevo davvero cosa stavo passando. Ho pensato che fosse davvero orribile, e ho pensato di essermi davvero sbagliato, e ho pensato di essere una persona cattiva. Pensavo di dover andare all’inferno. Penso che se a quel punto della mia vita, avessi conosciuto almeno un ragazzo che era come me, e che stava bene mentalmente e professionalmente, sano di mente, mi sarei sentito meglio. Forse non sarei stato così spaventato. Ho deciso che per tutti i bambini che mi stavano guardando da casa, sarei uscito allo scoperto. E l’ho fatto ed è stato piuttosto duro. Sono stati un paio di giorni difficili, perché il Messico è ancora molto macho. Quindi ho perso molti, molti fan. Il mio account Instagram ha perso, non so, 100.000 follower in un paio di giorni”.

Un colpo complicato da digerire, almeno all’inizio, perché con il passare dei giorni la situazione si è presto normalizzata. “Poi ho iniziato a riguadagnare follower, e onestamente non mi interessava se fossero 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. Riguarda la qualità dei follower e la qualità dei fan che ho ora. Al giorno d’oggi, ogni volta che posto una foto con il mio ragazzo, che è il ragazzo più carino che tu abbia mai incontrato, riceviamo molti bei commenti e il fandom femminile è così felice per me. E anche il mio fandom maschile. Ho dei veri fan ora, persone che sanno davvero chi sono. E questo mi rende il più felice”.

Il coming out ha avuto anche ripercussioni sulla sua carriera, perché Polo ha perso alcuni ruoli. “Ho perso un paio di personaggi, specialmente nelle soap opera, perché le soap opera in Messico sono un po’ più stereotipate. Molti produttori mi hanno chiamato e mi hanno detto: “Non possiamo più darti personaggi etero, perché tutti sanno che non sei etero, quindi non possiamo darti altri personaggi.” È stato piuttosto stressante all’inizio. È stato un periodo piuttosto stressante finché non ho trovato un percorso diverso nella mia carriera e ho deciso che volevo studiare di più e recitare in modo più approfondito in film e spettacoli, volevo fare qualcos’altro. Ed è stato allora che Netflix è entrato nella mia vita. E sono davvero felice”.

Cresciuto in una tradizionale famiglia messicana, Polo ha avuto timore di fare coming out con i propri genitori, oggi primi fan del figlio: “Beh, è ​​stato piuttosto duro per loro perché sono davvero cattolici. Sono messicani, cresciuti nella comunità macho e sono cattolici. Quindi c’era qualcosa dentro di loro che era come… quando ho fatto coming out con mia madre, allora pensavo che fosse davvero cool. Ha iniziato a piangere e mi ha detto: “Per favore, non farmi parlare Polo, per favore lasciami stare zitta. Perché qualunque cosa io dica in questo momento ti spaventerà per tutta la vita. E non voglio farti del male. Quindi, per favore, fammi stare zitta. E lascia che ti abbracci perché ti amo. E voglio che tu sappia che ti amo. Ma non voglio dire niente”. “La ringrazio tanto. Perché lei ha ammesso che allora avrebbe detto che sarei andato all’inferno e che ero davvero sbagliato, cose del genere, e questo sarebbe stato davvero brutto. Quindi è rimasta zitta e ha iniziato ad andare in terapia con il suo psicologo e ne ha parlato con un gruppo di preti e un gruppo di psicologi e un gruppo di amici e ha concluso che non importava cosa fossi, mi avrebbe amato perché ero suo figlio. Ed è stata la mamma più grande del mondo. Anche se rimane cattolica e va ancora in chiesa tutti i giorni. Conosce il mio ragazzo e ama il mio ragazzo e sono davvero buoni amici“.

Anche il coming out con il padre, inizialmente temuto, ha sorpreso Polo.