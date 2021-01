Porto Rico dichiara lo stato di emergenza per la transfobia fuori controllo

2 minuti di lettura

Il governatore di Porto Rico Pedro Pierluisi ha dichiarato lo stato di emergenza dopo una spaventosa serie di omicidi nei confronti di donne trans e donne cisgender.

Pierluisi, membro del New Progressive Party, ha annunciato che l’ordine esecutivo fornirà una protezione radicale contro la violenza di genere. Secondo un comunicato stampa dell’ufficio del governatore, lo stato di emergenza sarà in vigore fino al 30 giugno 2022.

“La violenza di genere è un male sociale, basato sull’ignoranza e su atteggiamenti che non possono avere spazio o tolleranza nella Porto Rico a cui aspiriamo“, ha detto in una nota Pierluisi. “Per troppo tempo le vittime più vulnerabili hanno subito le conseguenze del machismo sistematico, dell’ineguaglianza, della discriminazione, della mancanza di istruzione, della mancanza di guida e soprattutto della mancanza di azione“.

Da anni gli attivisti LGBT + chiedevono un intervento deciso dello Stato. La violenza contro le donne, trans e cisgender, è sensibilimente aumentata solo durante la pandemia e dopo l’arrivo del terribile uragano Maria, che devastò Porto Rico nel 2017. Il governo ha ora intenzione di creare il Comitato per la prevenzione, il sostegno, il salvataggio e l’educazione alla violenza di genere, un’agenzia che fornirà servizi alle persone colpite dalla violenza domestica.

Sarà composto da 17 membri tra cui tre rappresentanti di fornitori di servizi per la violenza di genere, agenzie governative e coloro che lavorano per organizzazioni non profit. Il comitato fornirà aggiornamenti mensili sui suoi progressi a seguito di un rapporto iniziale di 45 giorni. È in lavorazione anche un’app per consentire alle vittime di dare l’allarme e richiedere servizi di emergenza. Da anni, oramai, Porto Rico è al centro della transfobia “statunitense”, con decine di donne ammazzate.

In qualità di territorio non incorporato, Porto Rico è dotato di una propria autonomia di governo, ma non è né indipendente né uno Stato degli Stati Uniti d’America, tant’è che i residenti non possono votare per eleggere il presidente degli Stati Uniti d’America né per i membri del Congresso. Ma a seguito di un referendum popolare del 2012, con il 61,15% delle preferenze gli abitanti di Porto Rico hanno scelto di divenire uno Stato federato degli Stati Uniti. Nel 2017 è stata depositata presso il Congresso degli Stati Uniti una richiesta ufficiale di avvio dell’iter legislativo che potrebbe trasformare l’isola in uno stato dell’Unione entro il 2025.