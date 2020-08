Pose, Billy Porter rivela perché sia stato così difficile girare la storica scena di sesso con Dyllon Burnside

La storia d’amore tra Pray Tell (Billy Porter) e Ricky (Dyllon Burnside) nella seconda stagione di Pose ha fatto la storia della serialità televisiva, grazie alla prima scena di sesso tra due uomini afroamericani. Una puntata, l’ottava, che il premio Emmy Billy Porter ha faticato a girare, come confessato ad Entertainment Weekly. In tanti anni di carriera, infatti, il 50enne Porter non aveva mai dovuto fare scene di sesso.

Direi che è stata probabilmente la cosa più difficile da fare in tutta la mia carriera, perché come uomo gay nero per 30 anni sono stato la fatina magica sul bordo del letto, senza essere mai, mai oggetto di nessuno affetto in qualsiasi cosa in tutta la mia carriera, mai. Non avevo mai dato neanche un bacio, niente. Neanche sul palco teatrale. Non sono stato oggetto dell’affetto di nessuno.

L’unico bacio dato sul palco da Porter, in realtà, fu a una donna in Dreamgirls. La notte di passione di Pray Tell e Ricky è invece diventata una delle scene di sesso LGBTQ più memorabili della TV, ma il divo ha faticato a superarla. “Non riesco nemmeno a guardarla”. “Non per quello che sembra, ma solo perché sto ancora cercando di trovare uno spazio in cui posso sentirmi a mio agio nel guardarmi fare sesso sullo schermo. Non è facile da guardare. L’ho visto con mio marito la prima volta ed eravamo entrambi come … [fa una smorfia]. Abbiamo strillato!“.