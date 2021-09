Power Rangers Dino Fury, svelato il primo storico ranger dichiaratamente LGBT – video

< 1 minuto di lettura

A lungo atteso, annunciato, e ora finalmente arrivato. Il 13° episodio di Power Rangers Dino Fury (28esima stagione dell’amato e longevo franchise) rimarrà negli annali della saga grazie ad Izzy (la Green Ranger interpretata da Tessa Rao ), che ha fatto coming out come membro orgoglioso della comunità LGBTQ.

Verso la fine dell’episodio Izzy si allontana mano nella mano con Fern (interpretata da Jacqueline Joe), sua compagna. Pochi secondi che hanno mobilitato i fan sui social, tanto da costringere il produttore esecutivo Simon Bennett a ringraziare tutti per il supporto ricevuto.

“Molto felice della reazione all’episodio 13 di Power Rangers, che è appena andato in onda in Francia”, ha scritto Bennett su Twitter. “Vi assicuro che non è stata una strategia dettata dal marketing. E sì, siamo in ritardo”.

Nel 2017, l’adattamento cinematografico Lionsgate del franchise Lionsgate vedeva la Yellow Ranger Trini (interpretata dalla cantante-attrice Becky G) discutere apertamente della possibilità che le potessero piacere anche le ragazze. Pochi mesi fa era trapelata anche la notizia di un Power Ranger transgender nel cast nel nuovo film, mentre Blue Ranger dovrebbe fare coming out come ragazzo gay. Rumor mai confermati. Nell’attesa, la Green Ranger di Dino Fury, in Italia in onda su Cartoon Network dal 30 agosto 2021, ha presentato ufficialmente la sua fidanzata.