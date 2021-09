Queer Eye, i Fantastici 5 diventano personaggi LEGO

< 1 minuto di lettura

Archiviato il set Pride, letteralmente andato a ruba, Lego vede e rilancia con un nuovo set a tinte LGBT. La storica azienda di giocattoli ha svelato l’ultima novità di stagione, ovvero il Fab Five Loft di Queer Eye!

Il set, che esce il 1 ottobre alla modica cifra di 99,99 dollari, include mini-pupazzetti dettagliati di ciascuno dei ragazzi, ovvero Karamo, Jonathan, Antoni, Bobby e Tan. Non contenti, in casa Lego hanno anche ricreato il loft originale di Atlanta dei Fantastici 5. Set ricco di dettagli, con easter eggs pensati per i più accaniti fan dello show Netflix, come la poltrona da salotto girevole di Jonathan, l’album dei ritagli di Karamo e gli avocado già affettati per Antoni.

Oltre ai Fab Five, il set include il loro adorabile cane Bruley e due versioni di Kathi Dooley, ospite in un episodio particolarmente memorabile dello show. Una Kathi prima e una dopo l’aiuto dei 5. Il set è stato realizzato in collaborazione con gli stessi Fab Five e include un libro di istruzioni che fornisce informazioni sul processo creativo ai quali i designer di Lego e i Fab Five sono andati incontro per dare vita al set.

In Italia poco amato, Queer Eye spopola negli States da quando è stato rilanciato su Netflix. Dal 2018 ad oggi sono state realizzate 5 stagioni, uno speciale e un ‘cross-over’ giapponese, con ben 9 Emmy vinti.