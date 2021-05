LEGO lancia il suo primo set arcobaleno per celebrare la comunità LGBT+

3 minuti di lettura

11 nuovissmi personaggi colorati. Lego ha realizzato il primo set arcobaleno per celebrare la comunità LGBT, intitolato Everyone Is Awesome (“Tutti sono fantastici“). I colori scelti riflettono la bandiera arcobaleno originale, insieme ad azzurro, bianco e rosa che rappresentano la comunità trans, e nero e marrone in rappresentanza della comunità black e latina.

In tutti i casi tranne uno non è stato assegnato alcun genere specifico alle figure, che intendono “esprimere l’individualità, pur rimanendo ambigue”. L’eccezione riguarda un personaggio viola, con una parrucca ad alveare altamente stilizzata, “chiaro omaggio a tutte le favolose drag queen“, ha precisato il designer Matthew Ashton, che aveva inizialmente creato il set per la sua scrivania. “Avevo cambiato ufficio, quindi volevo far sentire quel nuovo spazio come una casa, con qualcosa che riflettesse me e la comunità LGBTQIA + di cui sono così orgoglioso di far parte”.

Ma il set ha attirato l’attenzione dell’azienda ed è stato presto richiesto. “Altri membri della comunità LGBTQ + di Lego sono venuti a dirmi che l’hanno adorato”, ha detto Ashton. “Così ho pensato, ‘forse è qualcosa che dovremmo condividere’. Crescendo come un bambino LGBTQ +, sentendomi dire con cosa avrei dovuto giocare, come avrei dovuto camminare, parlare, cosa avrei dovuto indossare – il messaggio che ho sempre ricevuto è stato che in qualche modo ero sbagliato”. “Cercare di essere qualcuno che non ero era estenuante. Vorrei, da bambino, aver potuto guardato il mondo e pensato: “Andrà tutto bene, c’è un posto per me”. Vorrei aver visto una dichiarazione inclusiva che diceva “tutti sono fantastici”. “

Ashton si è giustamente detto felice di lavorare per un’azienda che vuole essere schietto su tali questioni. Jane Burkitt, collega dipendente LGBTQIA + di Lego, si è detto è d’accordo. “Sono in Lego da sei anni e non ho mai esitato ad essere me stesso, e non è così dappertutto”. “Quando sono entrato in Lego, speravo che sarebbe stato un luogo inclusivo, ma non lo sapevo. Le persone come me si chiedono: “Sarò il benvenuto qui?” E la risposta è sì, ma questo set significa che, ora, lo sanno tutti”.

Il set sarà in vendita il 1° giugno, inizio del mese del Pride.

Fonte: TheGuardian