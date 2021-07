Raffaella Carrà, le 10 canzoni più iconiche per ricordarla – VIDEO

3 minuti di lettura

Stilare una classifica di brani di dieci brani per celebrare il mito di Raffaella Carrà è impresa ardua, tanto quanto sceglierne altrettante da porre sullo stesso piano. Una discografia sconfinata, in italiano e in spagnolo, costellata di successi che rappresentano la colonna sonora dell’intrattenimento televisivo di mezza Europa dagli anni ’60. Ci abbiamo provato, per omaggiare la più grande artista nostrana del piccolo schermo, scomparsa nelle scorse ore a 78 anni per una malattia.

Dal 1971 al 1974: Tuca tuca e Rumore

Gli anni ’70 rappresentano per Raffaella Carrà uno dei decenni più prolifici dal punto di vista artistico. Tanti i cavalli di battaglia nella scuderia musicale incisi in questi anni, che ottengono grande popolarità grazie agli spettacoli che vedono protagonista la showgirl bolognese per il piccolo schermo. Il Tuca Tuca viene rilasciato nel 1971, in occasione dell’edizione di Canzonissima, e rappresenta un vero e proprio terremoto in Rai. I dirigenti costringono la showgirl ed Enzo Paolo Turchi, sua spalla, ad esibirsi di sbieco per via della coreografia di Don Lurio, allora giudicata sin troppo spinta.

Dopo Maga Maghella, Borriquito e T’ammazzarei arriva Rumore, tra i brani più gettonati fra il 1974 e il 1975. La storia di una donna che “decide di fare da sé”, ma ogni tanto torna con la mente al compagno abbandonato.





















Dal 1975 al 1977: 53 53 456, A far l’amore comincia tu, Fiesta

Nel 1975 Raffaella Carrà incide Tornerai, cover di un brano del 1937, mentre sul lato b registra 53 53 456, tra i brani più apprezzati anche dal pubblico spagnolo. Scritto da Gianni Boncomagni, il pezzo non ha vita semplice: il numero pensato dal paroliere corrisponde a una linea attiva, perciò l’etichetta è costretta a ritirare il disco e sostituirlo con il titolo 03 03 456. Il video dell’esibizione della canzone di Anabel Alonso a Tu Cara Me Suena, la versione spagnola di Tale e Quale Show, conta su YouTube quasi 900.000 visualizzazioni.

L’anno dopo, nel 1976, la showgirl scalda gli spiriti dei telespettatori con il brano A far l’amore comincia tu, scritto da Daniele Pace e Franco Bracardi. Uno dei brani dalla carica erotica più spiccata della discografia della Raffa nazionale, che sbanca nella hit parade e pubblica con grande successo il brano anche in Germania, nel Regno Unito, in Spagna e in Francia. Esistono tuttavia anche versioni in greco e cover in turco, mentre il celebre remix dance di Bob Sinclair del 2011 è nella colonna sonora del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, Premio Oscar come miglior film straniero nel 2013.

Nel 1977 è tempo di Fiesta, uno dei successi in spagnolo di Raffaella Carrà, che ha conosciuto maggior popolarità nella lingua iberica anche nel nostro paese. “Da stasera cambierò la mia vita, io voglio essere abbandonata”, cantava la showgirl nel suo riempipista, fissa nelle playlist dei dj degli anni ’70, ’80 ed oltre.





















Tanti auguri, E salutala per me e Ballo Ballo, successi senza tempo

L’anno successivo, Gianni Boncompagni e Daniele Pace scrivono un brano che non ha conosciuto affatto l’azione logorante del tempo. È Tanti auguri, sigla del programma di Rai 1 Ma che sera, immancabile ancora oggi nei party per celebrare feste e ricorrenze, dai compleanni alle vigilie di Capodanno. “Come è bello far l’amore da Trieste in giù” è uno dei marchi di fabbrica di Raffaella Carrà, espressione entrata nel linguaggio comune, anche fra le generazioni che hanno conosciuto il mito della Carrà solo per riflesso o in differita.

Oltre alla discografia da pista, Raffaella Carrà vanta anche una lunga serie di ballad, brani romantici sempre pieni di sensualità. Nel 1979, ad esempio, incide E salutala per me, che già dal titolo fa intendere che pone al centro una storia di tradimento consapevole.

E come non citare Ballo Ballo, la terza sigla di Fantastico, incisa nel 1982 come brano di ritorno da una lunga tournée, che portò la showgirl in giro per i continenti e un po’ lontano dal piccolo schermo. Il singolo, contenuta in un 45 giri con Dammi un bacio, finisce nell’album Raffaella Carrà 82, che contiene anche una delle sigle del programma del pomeriggio della conduttrice.



















Le sigle del mezzogiorno: Fatalità e Che Dolor

Partiamo da Fatalità, sigla della prima edizione di Pronto, Raffaella?, scritta fra gli altri da Giancarlo Magalli, incisa nel 1983. La coreografia nel vestito multicolore è senza dubbio uno dei video più trasmessi dai programmi che raccolgono e ripropongono filmati dal passato. Nella seconda edizione della trasmissione, che ha inaugurato la tv del mezzogiorno in Rai, la sigla era invece Che Dolor, contenuta nell’album Raffaella Carrà 82.





















Bonus: Luca

Ne mancano tantissime all’appello: da Pedro a Bolero, da Felicita tà tà a Ma che musica maestro, senza citare poi gli ultimi singoli registrati e il disco di Natale del 2019. Non possiamo sottrarci dal ricordare Luca, registrata nel 1978, che ha come protagonista un ragazzo di cui la showgirl si era innamorata, salvo essere respinta perché pone il proprio interesse su un ragazzo biondo. “Con chi sei adesso, non si saprà mai”, recita il pezzo, fra i primi della musica pop italiana a parlare di omosessualità.