Raffaella Carrà, i funerali venerdì in Campidoglio – stasera omaggio a Wembley prima di Italia-Spagna

È stato annunciato il programma relativo alle esequie di Raffaella Carrà, deceduta ieri all’età di 78 anni. Mercoledì 7 luglio, alle ore 16.00, partenza del corteo funebre da Via Nemea 21, dove Raffaella viveva. Il corteo farà poi diverse tappe di un minuto, andando a toccare alcuni punti che hanno contraddistinto la sua carriera Rai.

– Auitorium RAI del Foro Italico (via Lauro de Bosis)

– RAI di Via Teulada 66

– Teatro delle Vittorie

– RAI di Viale Mazzini 14

– Campidoglio.

L’apertura della camera ardente avverrà proprio in Campidoglio, domani alle ore 18.00 e si protrarrà fino a mezzanotte. L’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. Giovedi 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. Venerdì alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.

Stasera, prima di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020, la Figc ha chiesto e ottenuto dall’Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento degli azzurri “A far l’amore comincia tu“, che risuonerà così dentro lo stadio di Wembley. D’altronde Raffaella ha commosso non solo l’Italia, con la sua scomparsa, ma il mondo intero, Spagna in testa, dove era da decenni letteralmente venerata.