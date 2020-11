Raffaella Carrà: l’icona pop d’Italia che ha travolto il mondo intero

Un “articolo dedica” quello del The Guardian per Raffaella Maria Roberta Pelloni, meglio conosciuto come Raffaella Carrà. “La pop-star italiana che ha insegnato all’Europa la gioia del sesso“, così titola il quotidiano britannico. L’articolo sulla nostra Raffa è stato scritto in occasione del film “Explota Explota – My heart goes boom!“, diretto da Nacho Alvarez.

Si tratta di una commedia musicale che ha utilizzato le canzoni della Carrà come colonna sonora. La trama racconta di una ragazza che deve scontrarsi con una cultura maschilista per far avverare il suo sogno: entrare nel corpo di ballo di una nota trasmissione spagnola degli anni ’70.

La scossa di energia di Raffaella Carrà alla tv

Il The Guardian ripercorre la vita della Raffaella Nazionale, della “scossa di energia” che ha dato alla televisione italiana, andando anche contro la politica e la Chiesa, mostrando l’ombelico in prima serata, o con le sue canzoni scabrose (all’epoca), come “A far l’amore comincia tu” e il “Tuca Tuca”, scandalizzando la Rai conservatrice di quel tempo e il Vaticano.

Non traggo ispirazione da nessuno: parlo ai bambini, ai papà che guardano lo sport, alle mogli, quindi all’italiano che guarda la TV. Alle Famiglie.

Il caos del “Tuca Tuca”

Nel 1971 Raffaella fece discutere con il ballo del “Tuca Tuca”, eseguito assieme a Enzo Paolo Turchi a Canzonissima. Una scena osé, che la Rai vietó dopo solo alcune esibizioni. Due persone, un uomo e una donna, che si toccavano il corpo a vicenda non era assolutamente tollerabile per l’Italia degli anni ’70. Solo tre volte la Raffa ha potuto ballarla. E solo dopo l’intervento di Alberto Sordi, il ballo è stato ripristinato a Canzonissima, quando fu lo stesso attore a ballare con la Carrà.