Ragazzine organizzano un matrimonio egualitario tra due Barbie (officiato da Geri Halliwell), le foto sono virali

Danielle Shoffman ha condiviso su un gruppo FB le incredibili foto del matrimonio egualitario ideato dalle sue figlie. In poche ore migliaia sono diventate le condivisioni e i mi piace alla pagina.

“L’altro giorno abbiamo avuto alcune tristi notizie, quindi per rallegrarci, le mie due figlie hanno deciso di divertirsi un po’ facendo un matrimonio tra Barbie dello stesso sesso, che ho aiutato a fotografare!”, ha scritto mamma Shoffman. “Adoro vedere come la loro comprensione del mondo si rifletta nei loro giochi e come sappiano che alla fine l’amore è amore”.

Oltre alle due Barbie spose si nota Geri Halliwell ad officiare la cerimonia nuziale. Il servizio fotografico termina nel migliore dei modi, con le bambole Barbie che si dirigono verso il tramonto con un cartello “Just Married” sul retro della loro auto.