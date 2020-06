Raymix, il DJ e cantante messicano fa coming out: “Mi hanno detto di non dirlo, ma sono gay”

29enne cantante, DJ e produttore messicano, Raymix ha fatto coming out. Edmundo Gómez Moreno, che ha sfondato dal punto di vista musicale nel 2015 grazie al boom di “Oye Mujer“, brano da oltre 600 milioni di visualizzazioni su YouTube, si è dichiarato pubblicamente attraverso il proprio canale Youtube, che conta quasi 2 milioni di follower. Sconvolto da quanto accaduto negli USA a George Floyd, e dall’imponenza delle proteste al grido ‘Black Lives Matter’, Raymix ha deciso di uscire dall’armadio.

Riuscite a credere che nel 2020 ci siano persone nel settore musicale che mi hanno consigliato di non fare questo video? Che dovrei stare zitto e fingere di essere la persona che non sono perché non avrei successo? Mi hanno detto che il pubblico non è pronto per un artista gay che canta cumbia o musica messicana. Con così tanto orgoglio oggi, voglio dirvi che sono omosessuale. E se mi chiedete cosa cambierà dopo questo messaggio, la risposta è: niente.

“Volevo dirlo da molto tempo e sono felice di averlo finalmente fatto perché non è facile”, ha continuato Raymix. “Sono ora più libero e più felice che mai. Continuerò a portare la cumbia in diverse parti del mondo“. Il video ha raccolto mezzo milione di views in pochi giorni. Raymix ha poi fatto coming out anche sulla sua pagina Instagram, aggiungendo: “Così tanti sogni non si possono nascondere in un dannato armadio. Sto dicendo ufficialmente al mondo: sono Edmundo e sono gay“.