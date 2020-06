La Biblioteca della Piscina di Alan Hollinghurst, la recensione

Ecco un romanzo gay cult che aveva colpito l’immaginario di chi negli anni 80-90 era adolescente, soprattutto per le scene di sesso descritte come le più belle e riuscite della letteratura omosex contemporanea. Stiamo parlando de La Biblioteca della Piscina di Alan Hollinghurst, un classico quasi austeniano uscito nel 1988 (in Italia l’anno successivo) e ambientato nella Londra pre-Aids dei primi anni ’80.

William è un 25enne benestante, nipote di un visconte entrato nella Camera dei Pari che gli ha lasciato la maggior parte del consistente patrimonio consentendogli di non lavorare. Adora fare sesso occasionale soprattutto con ragazzi di colore. È iscritto a un club non gay con palestra e piscina ma frequentato da vari omosessuali, il Corinthian Club detto The Corry. In un bagno pubblico soccorre un anziano colpito da infarto che si scopre essere nobile, Lord Nantwich. Costui gli propone di scrivere la sua autobiografia e gli consegna diari e lettere scritti di proprio pugno.

Qui inizia l’idea più felice del libro, una continua alternanza tra la descrizione della vita omosessuale degli anni Trenta, nella stesura della biografia del lord, e quella degli Ottanta, nel pedinamento del protagonista ossessionato dal sesso, quasi bulimico di carne palpitante.

Durante la narrazione fanno capolino anche personaggi celebri quali il compositore Benjamin Britten e il suo compagno Peter Pears nonché il romanziere Ronald Firbank.