Rino Gattuso: “Non sono né razzista, né sessista, né omofobo”

Scaricato dalla dirigenza del Tottenham dopo la rivolta social dei propri tifosi, che l’hanno accusato di essere razzista, sessista e omofobo, Rino Gattuso è tornato a parlare. In un’intervista rilasciata alla Repubblica, l’ex allenatore del Napoli si è così difeso,

Di sicuro io non sono né razzista, né sessista, né omofobo: sono state travisate vecchie dichiarazioni mie. Perché non chiedete ai miei ex compagni e ai giocatori che ho allenato del mio rapporto con loro? Io mi sono preso del terrone in tutti gli stadi: come razzista non sarei molto credibile. Quanto al resto, non perdo tempo con le sciocchezze. Piuttosto, la mia vicenda insegna una cosa. Che l’odio da tastiera è pericolosissimo e molto sottovalutato. Io sono un personaggio pubblico e ho la forza per reagire alle calunnie, ma non tutti riescono a sopportarle. C’è chi per debolezza magari si butta dalla finestra. È un problema serissimo: che cosa si aspetta a intervenire?