Roberta Zacchero, la mamma dell’influencer sposa la compagna – la proposta di nozze è virale

Ex volto de Il Collegio 4, edizione dedicata agli anni ’80, Roberta Zacchero è nel frattempo diventata un’influencer. Quasi 1 milione di follower su Instagram e oltre un milione e mezzo su TikTok, con tanto di libro pubblicato da Mondadori, Roberta ha condiviso una meravigliosa notizia legata alla mamma Gabriella. La donna, emozionatissima, ha infatti ricevuto una proposta di nozze dall’amata compagna, con il video pubblicato sui social dalla figlia presto diventato virale.

“Ama l’amore in ogni forma. SI SPOSANOO“, ha scritto Roberta, pochi giorni dopo aver rivelato tutt’altra notizia. La signora Gabriella, infatti, sta lottando contro il cancro. “In bocca al lupo a me. Adesso ho l’appuntamento con la dottoressa per capire la linea da seguire. Speriamo vada tutto bene e che la cosa non sia troppo lunga, ma ce la faremo!“, aveva confessato la mamma pochi giorni fa, sempre su TikTok.

Pochi giorni dopo, fortunatamente, tutt’altra notizia è arrivata ad impreziosire la giornata di Gabriella e di sua figlia Roberta.