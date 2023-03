Vi ricordate Rodrigo Guirao de “Il mondo di Patty”? Ecco com’è diventato!

0:00 Ascolta l'articolo

Il Mondo di Patty è stata non solo una tra le serie tv più amate in tutto il mondo ma anche il set da cui hanno preso il via le carriere di molte star del cinema argentino. Tra questə, a parte Martina Stoessel, Brenda Asnicar e Santiago Talledo, non possiamo non menzionare Rodrigo Guirao Díaz che è stato protagonista, da quegli anni ad oggi, di un grow up pazzesco.

Nonostante i suoi 43 anni, infatti, l’attore argentino è riuscito a mantenersi in forma e tutt’ora viene considerato dai suoi fan come uno degli uomini più affascinanti nel panorama cinematografico mondiale. Capello castano chiaro, fisico scolpito e sorriso da bravo ragazzo fanno di lui un vero e proprio sex symbol dei nostri tempi.

Nato il 18 gennaio 1980 a Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina, prima di dedicarsi alla recitazione, Rodrigo ha lavorato come elettricista e come cameriere, fino a quando non ha iniziato a fare pubblicità e da lì è entrato a far parte del mondo dello spettacolo.

La sua carriera sui set cinematografici ha preso il via nel 2002 con la telenovela Reblede Way. Successivamente, Rodrigo ha recitato in parecchie serie tv di successo come La niñera, Paraíso Rock, 1/2 falta e anche Amas de casa desesperadas. Nel 2007 è approdato nella grande famiglia de Il Mondo di Patty ed è lì che si è fatto conoscere anche dal grande pubblico italiano.

Una popolarità che lo ha portato nel 2010 ad essere scelto proprio da una produzione italiana per interpretare il ruolo di Andrea Marsili, il protagonista della fiction Rai Terra ribelle. Un’esperienza formativa importante che gli ha permesso di crescere ulteriormente dal punto di vista cinematografico e di vivere numerose altre esperienze sul set.

Rodrigo Guirao oggi: è protagonista di un film LGBTQ+

Oggi, Rodrigo Guirao è uno degli attori argentini più apprezzati nel mondo ed è sulla bocca di tutti perché è stato scelto da Julio Midú e Fabio Junco per interpretare il ruolo di Patricio, un ragazzo omosessuale, nel film Humo bajo el agua, in uscita nelle sale cinematografiche argentine il 20 aprile 2023.

“In sostanza, è una storia d’amore di due amici d’infanzia, che sboccia quando hanno trent’anni. Uno è il figlio di un allevatore, l’altro è il figlio del caposquadra di quel ranch. È una storia epica che si svolge in un ambiente rurale degli anni ’90, che riflette uno stile di vita conservatore”, ha dichiarato il co-protagonista Mariano Martínez in un’intervista.

Un film che si ispira alle vicende di Brokeback Mountain, l’acclamata pellicola del 2005 con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, che è stato una pietra miliare nel cinema e che ancora oggi rappresenta un vero e proprio riferimento LGBTQ+ nella cultura pop.

Proprio per via di questo suo ruolo nel film Humo bajo el agua, Rodrigo è tornato ad essere protagonista del gossip argentino secondo il quale l’attore, nonostante nel suo passato sia stato fidanzato con l’attrice Jenny Williams e con Valentina Reggio, in realtà sarebbe omosessuale come il protagonista che interpreta.

Un rumors mai confermato ma nemmeno mai smentito dal bel Rodrigo che, però, ancora una volta ci fa capire quanto ancora tutto il mondo sia arretrato in tema di sessualità tanto da aver bisogno di etichettare, obbligatoriamente, tutti.

