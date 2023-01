0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Fidanzato di Giusy (Thelma Fardin) nella telenovela argentina Il Mondo di Patty, Guido – o per meglio dire Santiago Talledo – è recentemente tornato alle luci della ribalta per aver fatto coming out attraverso il suo profilo Instagram. L’attore nato a Buenos Aires, infatti, il 15 dicembre ha postato alcuni scatti in compagnia del suo fidanzato Antoni Gelabert, nei quali è possibile vederli tra sguardi seducenti e baci appassionati, che non lasciano alcun dubbio sulla sua attuale situazione sentimentale.

Il giovane attore, classe 1989, infatti, sin dai tempi de Il Mondo di Patty ha sempre fatto parlare della sua sessualità – tanto che alcune testate argentine avevano persino ipotizzato alcune sue relazioni sentimentali con dei colleghi – ma fino ad ora non aveva mai condiviso con il suo pubblico contenuti che lo ritraessero in compagnia di un fidanzato.

Al momento non sappiamo da quanto Santiago Talledo e Antoni Gelabert stiano insieme ma pare che i due attori si siano conosciuti sul set della soap opera Argentina Tierra de amor y venganza. Lì sarebbe scattata la scintilla ma poi l’amore sarebbe proseguito nei mesi successivi nonostante la distanza che li separa: Santiago è argentino mentre Antoni è spagnolo.

Da qui, forse, la caption scelta per accompagnare gli scatti postati sui social: “Che ogni riunione sia una festa. Buon viaggio. Ti aspetto qui“, ha scritto Santiago a corredo del post che li mostra per la prima volta insieme e che ha fatto sin da subito il boom di like e commenti. I suoi follower, infatti, hanno commentato positivamente il coming out apprezzando il coraggio della coppia di mostrarsi sui social e complimentandosi con loro: “Ohyy che belli!“, scrive qualcuno; “Viva l’amore“, scrivono altri.

Anche i fan italiani non sono rimasti a guardare ma si sono complimentati con quello che, sin dal 2007, è sempre stato considerato uno dei ragazzi più belli de Il Mondo di Patty e che oggi rappresenta un vero e proprio sex symbol che non ha più paura di nascondersi e che ama condividere con i suoi fan ogni lato di sé. Un coming out tanto atteso che speriamo possa dare il coraggio a chi lo segue di fare lo stesso e di condividere con il mondo la forza dell’amore universale.

Santiago Talledo e Antoni Gelabert – Foto: Instagram @santitalledo

© Riproduzione Riservata