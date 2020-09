Roma, una domenica per le famiglie arcobaleno e gay friendly con l’Ente per il Turismo di Vienna

L’Ente per il Turismo di Vienna torna a promuoversi in Italia ponendo questa volta l’attenzione sul target famiglie, anche quelle lgbt o gay-friendly che non rinunciano affatto a scegliere la capitale austriaca per le proprie vacanze.

L’appuntamento è a Roma, il 27 settembre nel ViviBistrot di Villa Pamphili, dalle 11 alle 16, con “Family Vienna”, una domenica di svago gratuita e all’aria aperta, dedicata a grandi e piccoli, tra un goloso picnic sul prato e una divertente animazione per conoscere più da vicino la città, giocando. Tante sono infatti le attività pensate per i bambini che potranno raggiungere Vienna attraverso un viaggio 3D o tirare fuori l’estro creativo per dipingere tele e borse personalizzate – da portare poi a casa – o magari lasciarsi conquistare dalla musica di un violino o dai racconti di un cantastorie che faranno proprio venir voglia di partire.

“Siamo davvero contenti di poter continuare con le nostre attività di promozione portando in Italia Vienna Family, un format che ha già avuto un grandissimo successo in diversi paesi del mondo, a cominciare da Brasile e India. Vienna è una città perfetta per le famiglie con tante attrazioni e molta attenzione per le esigenze dei più piccoli ma allo stesso tempo la nostra intenzione, qui, è anche quella di voler rimarcare l’eguaglianza tra le famiglie e i diritti nei confronti della comunità lgbt che da sempre sono al centro delle attività che Vienna porta avanti da diversi anni.” – dichiara Ingrid Friz-Frizberg Direttore Marketing dell’Ente per il Turismo di Vienna.