Samantha Fox, l’icona anni ’80 oggi innamorata di una donna

È bastato un solo decennio per cambiare, forse per sempre, il mondo della musica e della cultura pop. Gli anni ’80 con i vizi, gli eccessi e le virtù hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama contemporaneo. E Samantha Fox è stata una tra le cantanti più rappresentative di quel periodo, che ha cavalcato l’onda del successo entrando poi nella storia. E’ nata come modella, ma successivamente è diventata una stella della musica pop, assumendo il titolo di icona della sensualità. Amata dal pubblico per la voce calda e potente, ma anche per il suo fisico sexy e accattivante, Samantha Fox è ricordata per Touch Me e Nothing’s Gonna Stop me Now. E, soprattutto, amata perché orgogliosamente lesbica, dopo il coming out nel 2002.

Il 15 Aprile compiente ben 55 anni e, nonostante lo scorrere del tempo, il suo fascino da diva degli anni ’80 è rimasto immutato. Oggi è lontana dalle scene – risale al 2017 l’ultima raccolta con le sue hit più celebri – ma mito di Samantha Fox non si è di certo appannato. Anzi, brilla ora più che mai. All’anagrafe è conosciuta con il nome di Karen Fox. Nasce a Londra nel sobborgo di Tower Hamlets, ed è figlia di commercianti, sorella maggiore di Patrick e Carole. Prima di esplorare il mondo della musica, fin da ragazza ha rincorso il sogno della recitazione. Studia teatro e a 10 anni debutta in uno show della BBC. A 14 anni ha fondato un gruppo musicale ottenendo persino un contratto discografico, ma ha abbandonato temporaneamente la musica per rincorrere la vita da modella.

Il successo con una foto in lingerie

Sono gli anni ’80, il mondo intravede un futuro bellissimo (oggi una triste realtà allo sbando), si respira aria di innovazione e tanta voglia di osare. In quest’ottica di cambiamenti, Samantha Fox segue il suo istinto. Vince un concorso indetto dal Sunday People, dopo che è stata fotografata da sua sorella in lingerie, finendo per essere scritturata dal The Sun. Finisce così in topless su Pagina 3, ricevendo ampi consensi. Si dice che dopo quel servizio fotografico pare che abbia assicurato il seno per 250mila sterline. Finisce anche per posare su Playboy diventando una vera diva dell’erotismo. Alcune fonti raccontano che era il padre di Samantha ad amministrare i suoi introiti, e che avrebbe lasciato il mondo della moda dopo un litigio molto acceso con il suo manager.

È nell’86 che torna a cantare da solista, trovando successo con Touch Me. All’età di 20 anni si trova nella top 10 di tutte classifiche, soprattutto quelle di Inghilterra e Stati Uniti. L’album d’esordio, immancabilmente, è diventato uno dei dischi più venduti dell’anno, macinando un consenso dopo l’altro anche in Australia. Non è stato poi così difficile per Samantha Fox raggiungere l’apice del successo. Grazie a una hit dal ritmo incalzante, dal testo ammiccante e dalle sonorità pop, la cantante si è fatta strada nel cuore del pubblico.

E poi, nel video che ha accompagnato la hit, ha messo in mostra tutta la sua bellezza indossando jeans aderenti e top scollati. In Touch Me ha cantato di una storia amore che sfocia nella passione più pura, e della voglia di condividere questa forte attrazione. Quasi tutti i testi di Samantha Fox sono pieni di allusioni sessuali, ma proprio questa ambivalenza, ha permesso alla cantante di farsi strada nel mondo della musica. Non a caso, oggi le sue sono delle vere e proprie hit.

Touch me: una hit intramontabile











È diventata un’icona di sensualità, questo vero, ma dopo il successo dei primi due album, la Fox non è più riuscita a sformare una canzone di grande impatto. Infatti nel 1991, alla pubblicazione di Just One Night, il pubblico ha accolto con poco entusiasmo il suo ultimo lavoro con la Jive Records. Da lì in poi inizia un lungo periodo di riflessione ma anche di sperimentazione. La Fox prende parte all’Eurovision Song Contest nel 1995, partecipando anche a diversi reality show sulla tv inglese. Della sua vita privata si sa poco o nulla, fino al 2002 quando al Celebirty Big Brother rivela la sua omosessualità. Da quel momento in poi i media scoprono quella che è stata la vita segreta di Samantha Fox.

Una vita di successi e sulla cresta dell’onda, questo è vero. Ma l’amore non è stata una parentesi per nulla felice. I magazine inglesi riportano che l’artista è stata legata per un lungo periodo di tempo a Mary Stratton, morta di cancro solo quattro anni fa. Oggi, nonostante il lutto, è legata a Linda Olsen, donna single con due figli e più giovane di lei.

È stato il The Sun a spifferare il gossip, rivelando che le due donne si sarebbero dovute unire civilmente nel corso del 2020, ma la pandemia ha messo tutto in pausa fino a data da destinarsi. Per lei uscire allo scoperto come omosessuale non è stato un percorso facile. Il padre, che per un periodo è stato anche il suo manager, era riluttante a confessare questo aspetto della sua vita per paura di deludere i fan. Poi in tv la rivelazione che ha cambiato tutto. Da non dimenticare: l’icona della femminilità nel 2010 ha duettato con la mitica Sabrina Salerno in un remix di Call Me. Neanche a dirlo, la canzone ha scalato le classiche in pochissimo tempo.