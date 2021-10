Samantha Fox, la vita piena d’amore di una star degli anni ’80

2 minuti di lettura

Samantha Karen Fox, icona del mondo LGBTQ+, è conosciuta principalmente per la sua carriera da cantante. Iniziata in teatro quando aveva solo 11 anni, raggiunge le vette del successo negli anni ’80 con i singoli, diventati cult, Touch Me (I Want Your Body) e Nothig’s Gonna Stop Me Now. Ma la sua vita sentimentale ha conosciuto qualche scoglio in più e soprattutto, per molto tempo, è rimasta nascosta. Samantha Fox ha fatto coming out nel 2003, quando in lavorazione c’era il suo ultimo album.

«Non posso continuare a dire “forse” o a smentirlo, è ora che la gente sappia dove sta il mio cuore. Si continua a dire che io sia lesbica. Non so cosa sono, ma sono certa di essere innamorata di Myra. La amo completamente e voglio vivere il resto della mia vita con lei». Con questa famosa dichiarazione faceva conoscere al mondo la sua relazione con Myra Stratton, sua manager e compagna dal 1999. Prima di Myra e del coming out, Samantha Fox ha avuto altre relazioni con donne, tutte però clandestine e tenute lontane dagli occhi del pubblico. Nei primi anni Novanta la troviamo per qualche anno al fianco di Cris Bonacci, la musicista australiana e chitarrista del gruppo Girlschool. Ancora prima, girano voci di un flirt – mai confermato – con la modella e ragazza pin-up Debee Ashby.

Sappiamo tutti com’era il mondo dello spettacolo all’epoca, e Samantha temeva di deludere tutti i fan che la seguivano se avessero saputo che era lesbica. Così, per molto tempo, le uniche relazioni di cui il pubblico era a conoscenza erano quelle con uomini. Fino appunto al coming out del 2003.

Nonostante qualche relazione passeggera, il grande amore della vita di Samantha Fox è stata però sempre Myra Stratton. Le due sono rimaste insieme per sedici anni, fino a quando Myra è scomparsa nel 2015 dopo una lunga e dolorosa battaglia contro il cancro.

It is with great sadness we announce the passing of Myra Stratton. She was Samantha Fox’s partner and manager for the last 16 years. (1/2) — Samantha Fox (@SamFoxCom) August 4, 2015

Ora Samantha Fox sembra aver ritrovato l’amore e lo scorso anno si è fidanzata con la norvegese Linda Olsen, ex-pattinatrice di velocità su pista e oggi mamma a tempo pieno, con cui ha una relazione da cinque anni.