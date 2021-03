Sanremo 2021, la scaletta ufficiale di martedì 2 marzo: si parte con Arisa, ospite Loredana Bertè

2 minuti di lettura

Poche ore ancora e il 71esimo Festival di Sanremo avrà inizio, con la scaletta ufficiale rivelata nel corso della conferenza stampa della tarda mattinata.

Si partirà con i primi 4 giovani delle nuove proposte, votati da 3 giurie. Il 33% del totale arriverà dalla giuria demoscopica, il 33% dalla sala stampa e il 34% dal televoto. I primi due voleranno alla finale di venerdì. A seguire saliranno sul palco i primi 13 big di quest’anno.

Arisa aprirà le danze, seguita da Colapesce e DiMartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band, Irama, Madame, i Maneskin, Ghemon, i Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga e in chiusura Fasma. Super ospite italiana della serata la grandissima Loredana Bertè, che presenterà un medley dei suoi brani più celebri e il suo ultimo inedito, in anteprima mondiale, “Figlia di…”, a 2 anni dal quarto posto con “Cosa ti aspetti da me”.

Co-conduttrice di serata Matilda De Angelis, lanciatissima attrice da poco vista nella serie TV HBO The Undoing – Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman, con Achille Lauro altra guest star con il primo dei suoi 5 attesi e misteriosi quadri e Diodato ad aprire il Festival sulle note di Fai Rumore, in trionfo nel 2020.