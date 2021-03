Sanremo 2021, cosa farà Achille Lauro? Parla il suo co-direttore creativo Nicolo Cerioni

< 1 minuto di lettura

5 ‘quadri’ firmati Achille Lauro in 5 serate, 5 performance con co-protagonisti Giacomo Castellana, primo ballerino dell’Opera di Roma, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudia Santamaria e Francesca Barra.

Questa sera avrà inizio il 71esimo Festival di Sanremo, con Achille Lauro guest star. Ma cosa farà sul palco dell’Ariston colui che un anno fa sbalordì l’Italia, con le sue 5 trasformazioni sulle note di Me Ne Frego? Il mistero è totale, con Nicolo Cerioni che sui social ha alimentato ancor più l’attesa della vigilia. Cerioni non è solo lo stylist di Achille, bensì la mente creativa dietro la sua immagine in scena.

“Sanremo per me significa tante cose, ma soprattutto mi stimola a fare sempre meglio, sempre di più“, ha scritto Nicolo sui social. “Anche quest’anno sono qui con artisti in gara e ospiti. Vestirò Achille Lauro e la sua band, la leggendaria Orietta Berti, i Maneskin, Simona Ventura, Francesca Barra, Claudio Santamaria e Monica Guerritore. Con Achille Lauro da qualche anno lavoro alla creatività del suo progetto. Anche in questa nuova avventura Sanremese ho l’onore di poter firmare la co-direzione creativa delle performance di Lauro assieme a lui e al suo manager Angelo Calculli con la supervisione della super Veronica Corno. Come successe per il Sanremo del 2020, abbiamo passato tutte le notti e tutti i giorni a lavorare senza freno ai famosi 5 quadri di cui tanto si parla. Concept, luci, costumi, mood, messinscena, colori; Riunioni infinite piene di lavoro e ispirazioni che ricorderò per sempre. Per realizzare le nostre visioni abbiamo coinvolto un team di professionisti incredibili di cui vi parleremo presto. Arriviamo pieni di sogni e pronti a combattere. Che lo spettacolo abbia inizio“.

Poche ore ancora al nuovo Achille Lauro Show. Qui la scaletta ufficiale della prima serata.