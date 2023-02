0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Show senza uguali per Rosa Chemical che anche questa sera, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023, è riuscito a stupire tutto il pubblico presente in sala all’Ariston e collegato da casa. Durante la sua esibizione sulle note del brano Made in Italy, infatti, l’artista ha prima twerkato sulle gambe di Fedez per poi trascinarlo con sé sul palco e baciarlo appassionatamente.

Iconico è stato lo sguardo della suocera del rapper milanese, che ha assistito attonita alla scena, e l’espressione della moglie Chiara Ferragni che da co-conduttrice sul palco è rimasta senza parole – e come sappiamo bene, non è facile che questo accada. Per questo motivo, come dichiarato da lei stessa, l’imprenditrice digitale si è guadagnata un “Bonus limone”.

Insomma, un colpo di scena del tutto inaspettato che ha regalato un po’ di pepe a questa serata che comunque sta intrattenendo piacevolmente il pubblico presente in sala e collegato da casa – che già conosce a memoria tutte le 28 canzoni presentate al Festival di Sanremo di quest’anno – ma che con quel bacio appassionato ci ha regalato uno dei meme più iconici nella storia della kermesse musicale.

“Questo è il festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso“, si è giustificato il cantante con Amadeus che divertito dal siparietto ha scherzato con i due artisti coinvolti. Un Rosa Chemical che noi abbiamo incontrato proprio oggi in occasione della conferenza stampa e che ha rilasciato delle dichiarazioni parecchio scottanti (guarda il video sul nostro profilo Instagram ufficiale @gayit).

Un bacio che ancora una volta ha avuto – come dicevamo – un forte impatto sui social dove si è subito creata una scissione: da un lato chi ha apprezzato il gesto; dall’altro chi invece lo ha fortemente criticato perché – a loro dire – nuocerebbe ai più piccoli e potrebbe far passare messaggi errati. Ancora dobbiamo capire che messaggio sbagliato possa esserci dietro ad un bacio, ma andiamo avanti!

Ciò che è importante è che nel bene o nel male, comunque, anche questa sera Rosa Chemical è riuscito a far parlare di sé non solo per i suoi look estrosi o per i punti che ha fatto guadagnare a chi lo ha scelto come capitano nelle leghe del FantaSanremo, ma anche e soprattutto per questo messaggio d’amore universale che ha visto coinvolto in prima persona il rapper Fedez che, se proprio dobbiamo dirlo, sembrerebbe aver apprezzato.

