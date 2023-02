Pro Vita e Giovanardi presentano esposto contro Fedez e Rosa Chemical per atti osceni in luogo pubblico

0:00 Ascolta l'articolo

Sanremo 2023 finisce ufficialmente in tribunale. Se questa mattina Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per aver “distrutto” il teatro Ariston martedì scorso prendendo a calci il giardino di rose per lui allestito, poche ore dopo è arrivata la notizia di un secondo esposto.

Presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo, l’esposto è per atti osceni in luogo pubblico “in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva”.

A presentarlo Pro Vita e Famiglia, l’ex ministro Giovanardi e l’Avv. Valerio Cianciulli, padre di due figli minorenni. “Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale“, ha tuonato l’organizzazione guidata da Jacopo Coghe, che ha da settimane dato forma ad una raccolta firme per dire “basta al Gender in Rai”.

A Festival di Sanremo concluso Rosa Chemical è tornato sul suo show con Fedez, tramite monologo a Le Iene, parlando di semplice “bacio tra due amici“, di pura e semplice “manifestazione di affetto“, sottolineando come “ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa“.

