Scream 5, parla il suo creatore: “L’intera saga codificata dalla lotta alla sopravvivenza della comunità gay”

3 minuti di lettura

25 anni fa, era il 1996, Wes Craven riscriveva le regole dell’horror slasher con Scream, cult assoluto scritto da Kevin Williamson, all’epoca esordiente e poco più che 30enne. 25 anni dopo Williamson ha ripreso in mano la sua creatura più celebre e riuscita con un 5° capitolo cinematografico, affidato per l’occasione a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, chiamati a non far dimenticare il compianto Craven, deceduto nel 2015.

Nelle sale d’Italia dal 13 gennaio prossimo, il nuovo Scream vede il ritorno sul set di Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette nei rispettivi ruoli di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, affiancati per l’occasione da Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Questa la sinossi ufficiale di un sequel che rilancia il mito di Scream, nato, ha precisato Williamson, dalle proprie traumatiche esperienze di adolescente omosessuale. A detta dello sceneggiatore, infatti, Sidney Prescott affronterebbe le stesse battaglia per la sopravvivenza di molti giovani ragazzi gay. “Una delle cose contro cui ho lottato è la fiducia“, ha sottolineato Williamson all’Independent, “e Sidney non si fidava di nessuno. Conosceva davvero sua madre? Il suo ragazzo era chi diceva di essere? Alla fine, non si fidava nemmeno di se stessa“. Sidney, ha precisato Williamson, è tutt’altro che lo stereotipo del solito personaggio femminile che nei film horror riesce a sfuggire o a sconfiggere l’assassino (la cosiddetta “Final Girl”, ndr). Ma come adolescente omosessuale chiuso in se stesso cresciuto in North Carolina e Texas, proprio quelle “Final Girl” erano entrate nel suo cuore.

“Da ragazzino gay“, ha ricordato il padre di Scream, “mi sono relazionato con l’immagine di quella “final girl” e con la sua lotta, perché è quello che bisogna fare per sopravvivere anche da ragazzino gay. Stai guardando questa ragazza sopravvivere alla notte, sopravvivere al trauma che sta sopportando. Inconsciamente, penso che i film di Scream siano codificati sulla lotta alla sopravvivenza degli omosessuali“.

Nel quinto imminente capitolo del franchise horror ci sarà spazio anche per un personaggio dichiaratamente queer, Mindy Meeks-Martin, interpretata dalla 27enne Jasmin Savoy-Brown. Oggi 56enne, Kevin Williamson è felicemente fidanzato con il 53enne stylist George Kotsiopoulos.