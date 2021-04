Sebastian Lletget dei Los Angeles Galaxy sotto indagine MLS per insulti omofobi

2 minuti di lettura

28enne calciatore statunitense di origini argentine, centrocampista del L.A. Galaxy e della nazionale statunitense, Sebastian Lletget è stato indagato dalla Major League Soccer statunitense per aver utilizzato un insulto omofobo. Lo scorso 9 aprile Lletget ha pubblicato su Instagram un video in cui lo si sente etichettare un compagno di squadra come “Puto“, ovvero “fr*cio” in spagnolo.

“La Major League Soccer si impegna a fornire un ambiente in cui tutti gli individui siano trattati con dignità e rispetto, non tolleriamo discriminazioni e pregiudizi di alcun tipo“, hanno tuonato dalla MLS. “Siamo consapevoli dell’uso di un insulto omofobo da parte di un giocatore dei L.A. Galaxy. MLS ha avviato un’indagine formale sulla parola utilizzata dal giocatore, ulteriori informazioni verranno fornite non appena saranno disponibili“.

“Mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto, di quella frase estremamente povera e mal pensata, non ho scuse per le mie azioni“, ha replicato Sebastian, che ha cancellato il video poco dopo averlo pubblicato e ha rilasciato una dichiarazione a Outsports chiedendo scusa per quanto avvenuto. “Ho fatto un casino. Oggi ho pubblicato un video che includeva l’uso di un insulto dispregiativo in spagnolo. Ho rimosso il video dalla mia storia su Instagram ma voglio affrontare il suo impatto, non voglio nascondermi. Mi dispiace, conosco il dolore che questo termine ha causato a così tante persone. Voglio essere parte della soluzione – non parte del problema – continuo ad essere un sostenitore e un alleato per la comunità LGBTQ +. Chi mi conosce, sa quale sia il mio carattere, il mio cuore“.

Anche i L.A. Galaxy hanno pubblicamente condannato il giocatore, sottolineando come la società non perdoni “il linguaggio omofobo o dispregiativo di alcun tipo. Il club è al fianco della comunità LGBTQ +, affronteremo la questione internamente“.

Lletget gioca nei L.A. Galaxy da sei anni, mentre è nazionale degli Stati Uniti dal 2017.