Coronavirus, 3000 ragazzi on line per un sex party ai tempi dell’isolamento

Dopo che il COVID-19 ha messo in isolamento tutta Londra, l’organizzatore di un celebre party all naked ha trovato il modo di reinventarsi. Tutti on line appassionatamente, e a distanza di sicurezza.

SBN (stark, bollock naked) è il nome della serata che solitamente prende vita al Vauxhall, ma nei giorni scorsi, dinanzi alla sede chiusa causa pandemia, l’evento è diventato realtà sul web. Oltre 3000 ragazzi si sono riuniti tramite video chat, rispetto ai 600 che solitamente partecipano fisicamente al festone. Un numero sei volte superiore alla media del pubblico della serata, con DJ e spettacoli dal vivo anche on line, con l’obbligo per tutti i partecipanti di essere nudi.

L’unica differenza, rispetto ai normali eventi SBN, è stata la mancata quota di iscrizione, così come DJ e artisti presenti hanno lavorato a titolo gratuito. L’organizzatore Jamie HP, intervistato da GayStarNews, si è detto sbalordito per i numeri fatti: “A un certo punto avevamo 800 persone online contemporaneamente, anche se solo 100 di queste potevano vedersi tra di loro in quel preciso momento. Sono impazzito, cercando di farlo funzionare. È stato tutto apprendimento, si può solo migliorare. “

Non a caso Jamie HP ha deciso di continuare a ospitare feste virtuali SBN ogni settimana, valutando inoltre altri tipi di eventi, tra abiti sportivi, in pelle, di gomma. Insomma, di tutto e di più, per tutti i gusti, e solo on line. Ovvero il sesso ai tempi del Covid-19.